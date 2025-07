Ana Boyer y Fernando Verdasco forman uno de los matrimonios más solidos del deporte y la crónica social internacional. Fruto de su relación han dado la bienvenida a tres vástagos que han hecho que se conviertan en familia numerosa. Miguel, el primogénito, recibió este nombre como homenaje al recordado Miguel Boyer, padre de Ana. Seguidamente llegó Mateo y por último, Martín, que completó la felicidad de la pareja. Este último ha sido el protagonista de la cita que ha reunido a los Preysler y a los Verdasco. El benjamín ha recibido el sacramento del bautismo y sus padres han organizado una fiesta para celebrar esta nueva etapa en la vida del infante.

Como no podía ser de otra manera, tanto la familia paterna como la materna de Martín no quisieron perderse este trascendental acontecimiento que se celebró en la intimidad tras los muros de la casa de Isabel Preysler. Una gran casa unifamiliar situada en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. Desde que Ana y Fernando se mudaran al golfo pérsico, siempre han encontrado en morada de la socialité su particular refugio. Al él recurren cuando viajan a la Península Ibérica y ha sido el escenario elegido para el banquete posterior a la eucaristía.

La familia Verdasco-Boyer junto a Isabel Preysler y Tamara Falcó. (Foto: Instagram)

A la cita no faltaron los padres del tenista, Olga y José. Tampoco sus hermanas, la estilista Ana Verdasco y la empresaria de restauración, Sara. Esta última, que acaba de dar a luz a su último hijo hace escasas semanas, estuvo acompañada de sus tres descendientes y de su marido, Juan Carmona.

Los detalles de la fiesta

Para la ocasión, la villa de Miraflores se convirtió en toda una explosión de primavera. Los grandes jardines fueron decorados con numerosos motivos florales entre los que destacaban calas blancas y otras en tonos azules. Colores entre los que versó toda la temática. En una de las zonas, situaron una mesa dulce que estaba compuesta por una gran tarta de dos pisos con el nombre del pequeño, su inicial y una cruz. Además, el matrimonio también ofreció a sus invitados otras variedades azucaradas para merendar, entre las que había nubes, brownie, donuts glaseados y galletas personalizadas con simbología cristiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Toda la estancia estaba presidida y bendecida por una gran virgen esculpida en mármol que hacía recordar a los presentes el carácter religioso de la reunión.

Los estilismos de las invitadas

Tal y como ya nos tienen acostumbrados, Ana Boyer, Tamara Falcó e Isabel Preysler han vuelto a dar una lección de estilo. Utilizando su propia casa como particular pasarela, han dejado patente su exquisito gusto a la hora de elegir sus atuendos. En este caso, las tres han coincidido con vestidos estampados. Mientras que, por un lado, la madre de ambas y la marquesa de Griñón se decantaron por lucir motivos naturales, Ana lució sobre su falta unas tonalidades azules y rojas que recordaban a manchas de acuarela.

Isabel Preysler, Ana Boyer y Tamara Falcó junto al pequeño Martín. (Foto: Instagram)

Se trataba de un look de la colombiana Silvia Tcherassi, que capitanea la firma que lleva su nombre. Confeccionado en algodón natural, el diseño estaba compuesto de un corpiño con escote en V y una falda de corte midi con numerosas tablas que potenciaban su vuelo. El broche final lo puso con imponentes joyas de una firma de lujo especializada en gemas de alta gama de la que su familia es embajadora.