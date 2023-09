Como cada jueves, Tamara Falcó ha acudido al plató de El Hormiguero para participar en la sección semanal en la que colabora y, como era de esperar, de nuevo la pasada noche, su espontaneidad y su sinceridad se han convertido en los protagonistas del programa. Una de las noticias comentadas en la famosa tertulia era la de un cliente de Airbnb que publicaba las normas del piso que había alquilado. Unas normas que han llevado directamente a que la marquesa de Griñón comparta con los telespectadores las reglas impuestas por Isabel Preysler en Villa Meona, las cuales hay que seguir sin excepción a la hora de la comida.

«No se puede hablar por teléfono. Todos tienen que estar presentes en las comidas, las manos siempre sobre la mesa y no se puede gritar», comienza a explicar Tamara a sus compañeros del formato. Añadía que, además, a la hora de servir, el plató nunca puede estar a rebosar ya que su madre considera que no es «nada elegante», a excepción de su cuñado, Fernando Verdasco, quien está exento de dicha prohibición porque «quema muchas calorías». Pese a que sí que está permitido que repitan si tienen más hambre, otra de las cosas que está terminantemente prohibido es rebañar el plato.

Para empezar a comer en Villa Meona, hay que esperar a que todos los comensales estén servidos, siendo siempre los invitados los primeros en recibir la comida. De acuerdo con lo comentado por la propia Tamara, las manos siempre tienen que mantenerse encima de la mesa, mientras que la servilleta debe estar sobre el regazo. «Si mi madre te pilla limpiándote con el mantel, te puedes llevar una buena bronca», señalaba. Pese a que parecen unas férreas directrices ligadas a lo elegante en todo momento, la aristócrata reconocía que en su casa el jamón se come con las manos porque «con el tenedor es una cursilada».

Por otro lado, comentaba que, si están en el cuarto y entra una persona mayor, hay que levantarse y saludar: «Si entra mi madre en el cuarto y estamos mi hermana y yo comiendo, tenemos que levantarnos del asiento y saludar con cariño como señal de respeto. No obstante, si entra tres veces, con que lo hagas la primera es suficiente», explicaba.

De los presentes, Pablo Motos, presentador del programa, pudo confirmar dichas normas y es que tuvo el privilegio de acudir como invitado a la casa de Isabel Preysler. Una velada en la que vivió una divertida anécdota que inesperadamente también ha compartido con la audiencia: «Yo estuve en una de esas cenas que hace de vez en cuando tu madre. De comer una noche todo lo que te dé la gana. De repente empezó a salir comida, hamburguesas, pizzas… Estábamos comiendo de una forma absurda y empiezan a sacar platos de pasta. Yo no podía más, y entonces dice tu madre, vamos a ver una película… ¡en inglés! No me enteré de nada», comentaba entre risas.