Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a un paso de darse el ‘sí, quiero’. Será el próximo 8 de julio cuando la jet set española se reúna en el Palacio El Rincón para ser testigo del triunfo del amor a pesar de la tempestad. Y, cuando apenas quedan dos meses y medio, la pareja ha celebrado la tradicional pedida de mano. Un acontecimiento en el que han aprovechado para que se conozcan las familias y estrechen lazos antes del gran día, y que se ha celebrado en la casa de Isabel Preysler.

Una casa con historia

La ya acuñada como Villa Meona fue el hogar en el que la socialite vivió sus últimos años al lado de Miguel Boyer, donde falleció Beatriz Arrastia y donde Tamara Falcó vivió hasta hace muy poco. Ubicada en la urbanización Puerta de Hierro, por esta propiedad pasaron algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, ya que cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de terreno -y también porque Isabel fue coronada como una de las mejores anfitrionas-. Su nombre nace de una anécdota. Mucho tiempo se especuló con que la casa tenía 16 baños, algo que Boyer se encargó de desmentir: «Son trece». Una revelación que Alfonso Ussía utilizó para bautizarla como Villa Meona.

Una casa fantasma

La casa no fue inscrita en el registro, algo que es decisión de los titulares del inmueble y, por lo tanto, voluntario. Según trascendió, el motivo se podría deber a que Miguel Boyer no solicitó una hipoteca para pagarla, por lo que tan solo aparece reflejada que se trata de una parcela de terreno de más de 5.000 metros cuadrados, aunque ni rastro de la mansión que hay construida en su interior. Pero la pareja no tardó en enfrentarse a un problema judicial: la casa se escrituró en 95 millones de pesetas, pero su valor superaba los 200. Motivo por el que el departamento de Transmisiones de la Delegación de Hacienda reclamó al matrimonio el pago de cinco millones en concepto de liquidación complementaria.

Propiedad de Isabel Preysler

Fue a finales de los años 80 cuando Miguel Boyer compró los terrenos al Fernando Fernández Tapias por 90 millones de pesetas, una suma que obtuvo tras vender su piso situado en la calle Velázquez. Según su familia, el ex marido de Isabel Preysler pagó por la construcción de su hogar unos 150 millones de pesetas, que obtuvo gracias a la venta de una residencia que poseía en Irún. Fue su hermano Carlos quien hizo los planos de la mansión y las obras finalizaron en 1992. La propiedad fue puesta a nombre de Isabel Preysler, donde vivió los últimos años de Boyer y comenzó una nueva etapa junto a Mario Vargas Llosa que ya ha llegado a su fin.

El interior de Villa Meona

La mansión de Puerta de Hierro tiene 2.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 100 ocupa el vestíbulo y el resto está repartido en 13 dormitorios y 13 cuartos de baño. Una de las zonas más impresionantes es la piscina cubierta y climatizada que está acompañada de un salón con muebles de madera y grandes puertas de cristal. Además, cuenta también con una piscina exterior en el jardín, rodeada de árboles y césped. En este oasis también se encuentra una terraza de grandes dimensiones decorada con enredaderas que suben por la fachada de la vivienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

El dormitorio donde hasta hace poco dormía Tamara Falcó estaba decorado de forma minimalista, predominando el color blanco, el dorado y la madera oscura. Pero, sin duda, si hay una estancia impresionante por encima de las demás, esa es la biblioteca. Esta cuenta con una estantería plagada de libros y una alfombra estampada que le da el toque de lujo.