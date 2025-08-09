En medio de su particular cuento de hadas, la princesa Marta Luisa de Noruega estaría haciendo frente a unos delicados problemas económicos, y hay quien habla incluso de una deuda valorada en más de 85.000 euros. Después de una espectacular boda celebrada en agosto del año pasado, parece que que la princesa estaría desesperada por vender una de sus propiedades. Concretamente, la casa familiar que compartía junto su exmarido, Ari Behn, y las tres hijas que tuvieron en común, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

La princesa Marta Luisa de Noruega, en un acto. (Foto: Gtres)

Una casa que dataría del año 1939, y que fue adquirida por la princesa en el año 2003. Ubicado en medio de la naturaleza, este chalet cuenta con 455 metros cuadrados ubicados en una extensa finca de casi 6 hectáreas y que estaría valorada en 1,7 millones de euros. Sin embargo, y pese a los grandes atractivos que presenta la propiedad, a Marta Luisa de Noruega le estaría costando mucho encontrar un comprador. Tanto es así, que incluso ha tenido que rebajar su precio de venta en hasta 200.000 euros, por lo que actualmente se encuentra a la venta por un millón y medio de euros.

Post de Marta Luisa de Noruega mostrando su casa. (Foto: Redes sociales)

«Esta fantástica casa está de nuevo a la venta. Estoy esperando a que una nueva familia la adore tanto como nosotros», anunciaba la princesa junto a varias imágenes del inmueble. Desde caballos, a esquí, golf y actividades al aire libre, al espacio no le falta de nada. Y todo en un radio de apenas 5 minutos.

«La casa adora las risas de los niños, las noches de juegos, de cine, de música, las fiestas de cumpleaños, las cenas familiares y las fiestas de pijamas», promete Marta Luisa. «Tenemos muchísimo que agradecerle a esta hermosa casa».

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres)

Una boda real muy comentada y llena de celebrities

La boda de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett fue, sin duda alguna, el acontecimiento del año. Y es que consiguieron reunir a gran parte de la realeza europea y también a numerosas celebrities. Sin embargo, también les tocaba enfrentarse a una gran polémica surgida en torno a la figura de Marius Borg, el hijo mayor de Mette-Marit.

Marta Luisa de Noruega y su marido. (Foto: Gtres)

Pese a que la princesa decidió apartarse de la institución en 2022, dejando a un lado el título de Alteza Real, ya que no sentía que estuviese conectada con sus creencias, quiso celebrar su unión por todo lo alto. Ahora, ella dirige su propio centro de terapia alternativa, mientras que su esposo es considerado un líder espiritual y terapeuta alternativo que tiene gran peso en Hollywood. Lamentablemente, y pese a la gran cantidad de críticas y ataques que ha recibido la pareja, ellos no han dejado que nada les afecte y han seguido adelante demostrando que su amor es mucho más fuerte.

«No quieren ver a un hombre negro en la Familia Real, porque nunca ha pasado. Que una Princesa elija a un hombre de color, nunca se ha hecho en la historia, por lo que es muy difícil para las personas gestionar eso», argumentaba al respecto la propia Marta Luisa, quien denunció públicamente las amenazas que habían recibido ella y su pareja.