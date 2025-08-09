Así es Andrea Valero, la modelo de 28 años que representará a España en Miss Universo

El pasado jueves 31 de julio, la vida de Andrea Valero dio un giro de 180 grados. Tras presentarse al casting de selección para representar a España en el concurso Miss Universo 2025, la joven superó los requisitos y ha sido la elegida para enfrentarse a las mujeres del resto de países que luchan por alzarse con el premio. Valero ha logrado la primera posición y, por detrás de ella, han completado el pódium como damas de honor la canaria, Rosalía Daud como segunda, y la andaluza, Julietta Salvatierra en tercer puesto. Hasta ahora, esta fémina era una completa desconocida, pero hemos podido averiguar ciertos detalles que dilucidan quién es la española que aspira a convertirse en la chica más bella del universo.

¿Quién es Andrea Valero?

Andrea Valero es una mujer de origen gallego de 28 años. Ella ha sido quien ha cautivado a los jueces del certamen, no solo por su gran atractivo físico, sino por su desparpajo sobre el escenario y por su cualificado currículum. Cuenta con una preparación especializada de BA en Fashion Business y, de la misma manera, despunta por su carácter emprendedor. Ha fundado en solitario The Detailist, una agencia de viajes de lujo mediante la cual ofrece escapadas con todas las comodidades para sus clientes.

En su perfil de Instagram, Valero atesora algo más de 1.500 fieles seguidores que admiran cada día sus publicaciones en las que comparte aventuras, cenas, planes de ocio y sus trabajos como modelo de algunas marcas. Ha sido este canal el que ha utilizado para agradecer al universo 2.0 el respaldo durante el camino con el que ha dado el primer paso de una viable y exitosa carrera en el mundo de la belleza. «Gracias a todos por su apoyo incondicional. Y a la organización por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy lista para enfrentar este desafío y demostrar que con esfuerzo y pasión, todo es posible», ha escrito.

A lo largo del texto, también ha analizado la vivencia recientemente experimentada. «Ha sido un viaje transformador que me ha permitido aprender y crecer de maneras que nunca imaginé», ha comenzado relatando. «He tenido la oportunidad de explorar mis límites y salir de mi zona de confort, lo que me ha llevado a conocerme mejor y a descubrir mi verdadera esencia», ha reflexionado. Y ha trasladado que tiene claro cuál es su principal objetivo: «Llevar nuestra bandera con dignidad y hacer que todos los españoles se sientan orgullosos de mí y de nuestro país».

En el terreno laboral está triunfando como empresaria; la agencia anteriormente referida acumula en la plataforma social Instagram un elevado número de usuarios que están interesados en los servicios. Un monto de 21.500 personas forma parte de la comunidad de la elitista asesoría. A lo largo de sus posts, podemos encontrar diversas sugerencias, como hoteles donde reservar estancias inolvidables, guías proporcionadas por locales de Mónaco o Cannes para rastrear la ciudad, entre otros enclaves idílicos, o los favoritos de Valero en París para degustar la gastronomía del territorio vecino. «Planificar unas vacaciones de ensueño, asegurar reservas exclusivas u organizar experiencias personalizadas e itinerarios a medida» son algunas de las prestaciones que llevan a cabo a través de un equipo de expertos. Unas gestiones que realizan con el fin de «elevar la experiencia y saborear cada momento».