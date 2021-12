La india Harnaaz Sandhu es desde hace unas horas la mujer más guapa del universo. Así lo acredita la corona que ganó en el reciente certamen de belleza en el que, tras una reñida competición con la paraguaya Nadia Ferreira y la sudafricana Lalela Mswane, se confirmó como ganadora. Shandu mire 1.76 cm, tiene 21 años, habla inglés a la perfección y demostró ante compañeras y jueces una seguridad en sí misma digna de aplaudir. Consciente de la proyección que su victoria iba a tener, la india aprovechó para lanzar un potente mensaje a las mujeres de todo el mundo tras coronarse como reina de la belleza universal: «Como certamen de belleza queremos alcanzar a todas y cada una de las mujeres que están mirándonos y que esperan poder ser las líderes de sus propias vidas. Si nosotras podemos, ellas también pueden».

Lejos quedan ya los clichés que antaño identificaban a las ganadoras de concursos de belleza con jóvenes con poco más que una cara (muy) bonita, y para muestra la nueva Miss Universo. Harnaaz Sandhu, protagonizó un momento de lo más particular cuando Steve Harvey, presentador del evento, le pidió que demostrase su talento e imitase algún sonido de animal. Ella no dudó en responderle maullando como un gato y tras ser preguntada por el motivo que había atajado así el momento, aseguró que “uno de los estereotipos que la gente tiene de los certámenes de belleza es que solo se trata de lucir bonitas y no es así. Se trata de ser tú misma en el escenario”.

Harnaaz se encuentra actualmente estudiando la carrera de ADE y habla fluidamente hindi, punjabi e inglés. Nacida en marzo de 2000, en mayo de este mismo año comenzó a despuntar en el concurso Miss Diva, en el que se abrió en canal en su discurso al reconocer que ella no siempre había sido así: “De una niña con frágil salud mental que enfrentó acoso y vergüenza corporal a una mujer que emergió como un fénix, dándose cuenta de su verdadero potencial. De una persona que una vez dudó de su propia existencia a una mujer que aspira a inspirar a la juventud. Hoy, estoy orgullosa frente al Universo como una mujer valiente, vivaz y compasiva que está dispuesta a llevar una vida con un propósito y dejar un legado notable».

Actriz y modelo de profesión, la india cuenta con casi un millón de seguidores en redes sociales. Una cifra que ha crecido a un ritmo vertiginoso si se tiene en cuenta que apenas una semana antes a su coronación como Miss Universo celebraba con sus ‘followers’ los cien mil fans. Una muestra del efecto que el certamen tiene para la carrera de sus participantes, que se convierten en estrellas tanto dentro como fuera de sus países de origen.