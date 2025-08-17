El 21 de julio del 2012 será una fecha que Ichi, la hija mayor de Emilio Aragón, nunca olvidará. La empresaria se casó con Hugo Rodríguez Prada, con el que tiene cuatro hijos -Martín, Aruca, Teo y Cuba- y con el que lleva casi 20 años de su vida. Si por algo se caracteriza la fundadora de Madreamiga es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal, así como de su matrimonio. Sin embargo, ahora ha salido a la luz el dinero que tiene su marido -CEO de Grosso Napoletano- en su cuenta bancaria.

La empresa de éxito de Hugo Rodríguez

En 2017, tras un tiempo de residencia en Nueva York, Hugo fundó junto a Jorge Blas -su socio- Grosso Nopoletano, un local de pizzas ubicado en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid y por el que invirtieron más de 200.000 euros. Lo que nunca imaginaron, a pesar de su inicial idea de negocio, es que 8 años después tendrían 50 locales más con más de 600 empleados, que venderían 200.000 pizzas al mes y que cada año facturarían casi tres millones de euros.

Al igual que su mujer, Ichi Aragón, Hugo decidió emprender en hostelería y concretamente en el sector de las pizzas artesanales que, entonces, no estaban tan explotadas en España. «Al principio queríamos hacer más cosas, desayunos, bollería, helados… Pero nos centramos en hacer auténticas pizzas napolitanas. El reto era crear una categoría nueva y fue el momento en el que el público estaba preparado para conocer una nueva marca», ha contado en el podcast Ac2ality.

El yerno de Emilio Aragón ha optado por la discreción en esta entrevista y, en lugar de hablar de los entresijos que se cuecen en su familia política -que es protagonista de la actualidad social debido a la primera paternidad de Nacho Aragón-, se ha limitado a hablar de su exitoso negocio: «El primer local que abrimos está detrás del Corte Inglés de Goya, en Hermosilla y uno de los locales que mejor funciona. Ha sido una de las claves que nos ayudó a diseñar el modelo. Teníamos muy claro que queríamos ser una cadena de pizza artesanal».

Su situación económica

«Desde el principio teníamos claro que queríamos sacrificar margen por calidad y ha sido algo clave en la propuesta de valor. Hemos podido ganar más pasta y bajar la calidad pero no lo hemos hecho. También hemos hecho mucho Marketing con muy poca inversión», ha explicado.

Uno de los temas más candentes del podcast ha girado entorno a su situación económica. La presentadora le ha planteado que, debido a su éxito, tendría que tener mucho dinero en su cuenta bancaria. Sin embargo y nada más lejos de la realidad, el marido de Ichi Aragón ha contado que los ingresos que obtienen por las pizzas -así como sus beneficios-, los invierten de nuevo en sus locales: «Decidimos arriesgar, la pasta está en pizzas. Vendí el dinero de la agencia de publicidad y lo invertí en pizzas».