Andrea Meza, elegida Miss Universo 2021

Este año 2021 se ha celebrado el esperado certamen de Miss Universo, después de un año de parón a causa del coronavirus. La última elegida con la corona fue en 2019 la sudafricana Zozibini Tunzi. A las afueras de Miami se ha celebrado este concurso en el que las latinas han reinado. Empezando por la ganadora, Andrea Meza mexicana y con unas finalistas, Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Janick Maceta, también con estas raíces. Un año más este certamen ha atraído todas las miradas en busca de la mujer más bonita del planeta, según los jueces.

La mexicana Andrea Meza es la nueva Miss Universo 2021

Peru takes the final spot in the Top 5! #MISSUNIVERSE

LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/b2TAbvp4d0

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021