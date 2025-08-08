Sheila Casas da carpetazo a Álvaro Muñoz Escassi y anuncia su última decisión: "Muy contenta"

Sheila Casas ha tomado una decisión que afecta a su futuro con Álvaro Muñoz Escassi. Tal y como ella misma ha declarado hace unas horas, no se darán una segunda oportunidad. Es una historia cerrada que ha terminado para siempre. Esto no quiere decir que tenga algún problema con él, al contrario, se ha quedado con un bonito recuerdo. La cuestión es que ha dado carpetazo al noviazgo y ahora está en otro momento, pero admite que ha estado muy a gusto con el jinete. «Yo creo que estábamos los dos muy enamorados», ha comentado ante los micrófonos de la agencia Gtres.

La hermana de Mario Casas se hizo conocida a través de las redes sociales, gracias a sus relaciones familiares. Sin embargo, ha sabido salir adelante sin ayuda de sus mediáticos apellidos y ahora quiere disfrutar de todo lo que ha conseguido en los últimos tiempos. Su éxito profesional le ha ayudado a sonreír en unos momentos que aparentemente eran complicados, cuando rompió con Escassi. No obstante, ha logrado sobreponerse y ahora afirma: «Yo estoy súper bien, me voy al gym además. Entonces, muy bien, todo fenomenal, la verdad que estoy muy contenta y muy bien. Muy feliz».

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Sheila Casas ya ha pasado página, se encuentra en otro momento y quiere zanjar todo lo que tiene que ver con Álvaro Muñoz Escassi. A pesar de ser un rostro relevante en la crónica social, nunca ha terminado de sentirse cómoda hablando de su vida, así que ha ofrecido unas declaraciones que pretenden resolver las últimas dudas del público.» Yo estoy muy bien así. Todo lo que tenga que venir que venga, pero yo estoy muy bien así». También ha recalcado que se siente orgullosa de su decisión, «como de todo lo que hago en mi vida».

Una ruptura muy polémica

Álvaro Muñoz Escassi se sentó en el plató de ¡De Viernes! para dar una sincera entrevista en la que habló de Sheila Casas. Prometió que entre ellos no había sucedido nada grave. Asegura que en la ruptura no existen terceras personas ni ningún motivo por el que alguno tenga que avergonzarse. Lo único que ha pasado, según él, es que se dieron cuenta de que iban a ser más felices si tomaban caminos distintos.

Escassi en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sheila no quiere guerras y ha mantenido el mismo discurso que Álvaro. Defiende que no ha roto con él por engaños, mentiras o traiciones, tanto es así que seguirán siendo amigos. No obstante, ahora quiere disfrutar de un tiempo de reflexión, descansar y despejarse de los últimos revuelos que han condicionado su trayectoria pública. Esa es la razón por la que no piensa en dar una segunda oportunidad a Escassi. Como bien ha dicho, el futuro puede sorprenderla, aunque su intención no es volver a intentarlo.

La influencer utilizó sus redes sociales para anunciar su última ruptura sentimental. «Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento», escribió al respecto. Le dio al botón de publicar poco después de una intervención de Álvaro en el programa TardeAR. En este espacio, el colaborador guardó silencio cuando le preguntaron por su boda. No aprovechó para contar que ya no estaba con Sheila, por eso a todo el mundo le extrañó tanto el comunicado de la modelo. Ahora ha quedado claro que este paso adelante no tiene marcha atrás.