Sheila Casas rompe el silencio y aclara su situación con Álvaro Muñoz Escassi: "Le deseo lo mejor"

Sheila Casas ha reaparecido tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Más tranquila, y sin ganas de entrar en polémicas, la abogada ha accedido a responder las preguntas de los reporteros mientras iba de camino al gimnasio. Así, ha aclarado cómo se encuentra y ha dejado muy claro lo que opina sobre su ex. «Estoy muy bien, todo fenomenal y muy contenta», ha confesado. Del mismo modo, asegura que guarda un buen recuerdo del jinete, pese a que su relación no ha terminado en los mejores términos. Y es que desde que anunciasen su ruptura, la pareja ha tenido que hacer frente a una gran cantidad de especulaciones al respecto; desde infidelidades, a supuestas actitudes que finalmente marcaron un punto y final. Pese a ello, parece que Sheila no guarda rencor y prefiere quedarse con lo bueno. «Yo tengo buen recuerdo de todo lo que pasa en mi vida», ha declarado contundente la hermana de Mario Casas.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Mientras que, por su parte, parece que Álvaro Muñoz Escassi también ha vuelto a la normalidad, y se ha dejado ver en un reconocido restaurante junto al futbolista David Villa. Una escapada exprés a Asturias con la que él también pretende poner tierra de por medio y alejarse del foco mediático. Al menos, por unos días. Misma estrategia que empleaba Sheila, quien se ha refugiado en sus hermanos. De hecho, ella asegura que se alegra muchísimo de que a su ex le vaya bien. «Me alegro mucho por todo el mundo», ha comentado al respecto. «Le deseo lo mejor». Sin embargo, la joven se ha negado por completo a hablar sobre las graves acusaciones que pesan ahora sobre Escassi y sus supuestas actividades delictivas. «No tengo nada que decir al respecto, lo siento», ha zanjado cortante. Y mucho menos se ha pronunciado sobre la demoledora entrevista de María José Suárez. «Lo importante es ser feliz y priorizar la paz mental», sostiene decidida. En pocas semanas, la vida de Casas y Escassi ha dado un gran vuelco, sobre todo desde que el jinete saliese de Supervivientes.

Sheila Casas por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Y todo comenzaba con el anuncio de su ruptura: «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo», compartían en un comunicado conjunto. Un anuncio que se ha convertido en el detonante de una de las polémicas del momento. Sobre todo, después de que María José Suárez, ex de Escassi, decidiese exponerle públicamente y le acusase de ser un hombre sin escrúpulos. «O Sheila es muy lista o está muy bien asesorada, yo creo que son las dos cosas…», comentaba Suárez. «Ha sabido salir a tiempo y ha estado rápida». Además, dejaba entrever que el jinete tenía una faceta muy oscura e incluso peligrosa. «No le quiero tener como enemigo, porque Álvaro a las buenas, es muy buenas y a las malas, no», aseguraba en el plató de ¡De Viernes!