La tradición que Isabel Preysler no perdona y cumple año tras año en Marbella

Isabel Preysler ha vuelto a caer en la tentación un verano más, y es que la reina del papel couché tiene una tradición que cumple cada vez que pisa Marbella. Y no es otra que la de comer chocolate con churros, demostrando que el glamour no está reñido con este «placer castizo» que hace la delicias de cualquiera. Ni siquiera Preysler puede decirle que no a este maravilloso plan, pese a que se ha convertido en un gran ejemplo de alimentación sana y cuidado, tanto por fuera como por dentro. De ahí, que siempre luzca tan deslumbrante, tal y como ha demostrado en el reciente viaje que ha hecho a las Maldivas junto a Tamara Falcó e Iñigo Onieva, y es que parece que por ella no pasan los años.

Sin embargo, eso no quita que Preysler, gran amante del chocolate, disfrute de unos buenos churros y porras cuando lo ocasión se presta. Uno de sus dulces favoritos, y que ha convertido en una tradición que sigue a rajatabla desde hace años. Así, hemos visto a la socialité acudiendo a su cita habitual con la churrería Marbella 2, –ubicada en la plaza de la Victoria–, junto a sus amigas Ana Cristina Nassi y Amalia Amusátegui. Con ellas, Preysler ha disfrutado de una tarde muy dulce, mientras compartían confidencias y risas, para después adentrarse en varias tiendas de la zona. Para la ocasión, Isabel optaba por un maxivestido cruzado en tono blanco y con detalles en rojo, ideal para combatir el calor. Además de presumir del espectacular bronceado que ha conseguido durante su estancia en las Maldivas.

Allí, la reina de corazones presumió de la gran complicidad que comparte con su hija, Tamara Falcó, con la que incluso ha llegado a lucir atuendos a juego, dejándose ver de lo más sonrientes y relajadas. Al igual que con su yerno, Iñigo Onieva, con el que parece haber acercado posturas. Y es que los dos se encuentran en un gran momento, echando por tierra todos esos rumores que apuntaban a una mala relación. «Qué ilusión poder compartir estos días con Tamara Falcó e Iñigo Onieva», ha presumido en sus redes sociales la socialité. «Todo cuidado al mínimo detalle y una gastronomía exquisita».

Y es que ella misma confesaba que verse rodeada de esas aguas tan cristalinas y las palmeras, junto con el increíble clima, la «transportaban a su querida tierra natal», Filipinas. «Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable», alegaba al respecto.

Después de un días en el paraíso, la vuelta a la realidad está siendo de lo más dulce para Isabel, según hemos podido comprobar. Y es que, de vez en cuando, la socialité también se permite «pecar», aunque cabe reseñar que, en realidad, el chocolate negro tiene muchas propiedades y es un buen antioxidante.

De hecho, para contrarrestar los excesos del fin de semana, Preysler tiene sus propios trucos: Por ejemplo, seguir una dieta «detox» basada en frutas y verduras.