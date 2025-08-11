La extraña cara de Isabel Preysler durante su último posado con Tamara Falcó

Isabel Preysler está disfrutando al máximo de su lujoso viaje a las Maldivas junto a Tamara Falcó e Iñigo Onieva, donde han podido degustar la mejor gastronomía y deleitarse con unos paisajes de ensueño. Unos días llenos de relax, diversión y mucho sol, donde Preyler ha presumido de la gran complicidad que tiene con su hija, con la que incluso luce estilismos a juego. Así nos lo ha mostrado en su último posado playero, donde las vemos muy sonrientes y relajadas, presumiendo de moreno y junto a la piscina. Madre e hija lucen el mismo vestido, tipo batín y con un estampado floral en blanco sobre fondo de tres tonos (rojo, verde y amarillo). Diseño, que Preysler ha combinado con unas exclusivas sandalias planas en piel marrón de Hermès.

Una prenda elaborada con algodón, escote en V y perteneciente a la marca Babbaki. De hecho, fue ese mismo sello el que vestía a la infanta Sofía durante su estancia en Palma de Mallorca la semana pasada. Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención, y es el evidente cambio que ha experimentado el rostro de la socialité entre una foto y otra dentro de la misma publicación.

«Qué ilusión poder compartir estos días con Tamara Falcó e Iígo Onieva», escribe Preyler en sus redes sociales. Un post en el que también ha aprovechado para agradecerle al resort por el trato recibido. «Todo cuidado al mínimo detalle y una gastronomía exquisita. Gracias Four Seasons Resorts Maldives por tratarnos con tanto cariño», confiesa junto a las imágenes, donde la vemos completamente rejuvenecida.

El rostro de Isabel Preysler en ambos posados. (Foto: Redes sociales)

Y es que si bien en la primera aparece con la piel mucho más estirada, perfecta e incluso idéntica a la de su hija Tamara, en la segunda la vemos de lado y sin ningún tipo de filtro, mientras descansa con la marquesa de Griñón junto a la piscina. «Rodeada de mar y palmeras… este clima me transporta a mi querida tierra natal. Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable», presume orgullosa.

Isabel Preysler acerca posturas con Iñigo Onieva

Las vacaciones en Maldivas nos han servido también para confirmar lo mucho que se han acercado Isabel Preysler e Iñigo Onieva durante los últimos meses.

Y es que suegra y yerno ya habrían dejado atrás las viejas rencillas del pasado. Tanto es así, que el empresario se muestra encantado con la presencia de su suegra e incluso la homenajeaba en su restaurante con uno de sus platos estrella: unos deliciosos soufflés. «La primera vez que los probé, supe que quería incluirlos en el restaurante, como un guiño a esa sensación de recibir en casa», afirmaba Onieva muy orgulloso por el éxito obtenido.