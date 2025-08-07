Tamara Falcó e Íñigo Onieva comparten su pasión por dar la vuelta al mundo. Siempre que sus agendas se lo permiten, el matrimonio coge vuelos hasta los lugares más recónditos del mundo. El pasado año, con motivo de su primer aniversario de bodas, los marqueses de Griñón se escaparon a uno de los paraísos favoritos de la hija de Isabel Preysler: Seychelles. Como no podía ser de otra manera, ahora han hecho sus maletas para pasar parte del mes de agosto en Maldivas, un destino que a priori es el favorito para planes en pareja. Sin embargo, la aristócrata y su marido no han ido solos, sino que están acompañados por una tercera persona.

Isabel Preysler, una más en el viaje de Tamara e Íñigo

A comienzos de este año, el paradero de Isabel Preysler era toda una incógnita. Durante varias semanas, la reina de corazones -y de los photocalls- estuvo desaparecida del foco mediático. El motivo de su ausencia pública se debió a que estuvo inmersa en varias visitas familiares en Miami, donde vive su hijo Enrique Iglesias. Desde entonces, en sus últimas apariciones no ha estado sola, sino que ha estado acompañada en todo momento por su hija Tamara y su yerno, Íñigo Onieva -con el que se ha dicho que ha tenido una relación de altibajos tras la infidelidad a la marquesa de Griñón-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Ahora, la viuda de Miguel Boyer ha decidido acompañar a su hija y al empresario a sus vacaciones en pareja. Tras el viaje de Tamara e Íñigo a La Provenza -una escapada que coincidió con su segundo aniversario de casados-, el matrimonio ha volado hasta Maldivas acompañados por Isabel Preysler. Lejos de ser una escapada romántica, la socialité ha contado con su madre para pasar unos días juntos en estas playas paradisíacas.

Ha sido la propia Falcó la que ha compartido, a través de sus redes sociales, que su progenitora se ha convertido en la tercera integrante en este viaje que ya ha dejado de ser de dos. «Después de un viaje largo… qué gusto volver al paraíso.

Rodeada de aguas turquesa, olor a coco… y dos de mis personas favoritas», ha escrito como pie de foto junto a un carrete de imágenes de sus primeras horas en la otra punta del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Concretamente, el matrimonio y la reina de corazones se hospedarán en el Four Seasons Resorts Maldives, en la isla privada de Voavah. Además, según ha apuntado en la publicación, Tamara ha aprovechado este viaje para hacer una publicidad con este hotel, por lo que existen dos posibilidades: la primera, que le hayan pagado por ello y la segunda que se trate de un regalo de la cadena hotelera, que incluiría también la estancia de su marido y de su madre.