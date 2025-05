En uno de los momentos más entrañables y significativos para la familia Iglesias-Preysler, Isabel Preysler ha vuelto a mostrar su faceta más tierna y humana: la de abuela orgullosa y entregada. La reina de la elegancia española ha viajado hasta Washington para acompañar a su nieto mayor, Alejandro Altaba, en su ceremonia de graduación en la prestigiosa American University. Un acto académico que, lejos de ser solo un trámite, ha estado impregnado de simbolismo, emoción y gratitud familiar.

Isabel Preysler, cada vez más reservada con su vida más íntima, confesó en una entrevista con la revista ¡HOLA! que los nietos han sido «la mayor sorpresa que le tenía preparada la vida». Una declaración que cobra aún más fuerza al ver las imágenes del acto de graduación de Alejandro, donde aparece sonriente, elegante y visiblemente emocionada. La escena, con tres generaciones reunidas -Isabel, su hija Chábeli y su nieto Alejandro-, ha sido completada con la presencia de Tamara Falcó, quien no ha querido perderse este gran hito familiar. De hecho, ha sido la propia Tamara quien ha compartido las instantáneas a través de su perfil de Instagram.

Alejandro Altaba, de 23 años, ha culminado sus estudios de Derecho en una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Lo ha hecho en silencio, al margen del foco mediático que suele rodear a su célebre familia. Sensato, maduro y discreto, como lo define Chábeli Iglesias, el joven ha optado por seguir un camino profesional sólido, alejado de los flashes, aunque sin renunciar a su papel dentro de una de las sagas más influyentes de la sociedad española. Durante el evento, Alejandro ha lucido la clásica toga azul que caracteriza a la American University, símbolo de una etapa que cierra con orgullo y esfuerzo. Junto a él, Isabel Preysler destaca con un dos piezas azul cerúleo compuesto por una chaqueta de solapas anchas y pantalón recto.

La socialité ha acompañado su look con stilettos, clutch y una sofisticada gabardina blanca, demostrando una vez más su impecable olfato para la moda y su capacidad de adaptar su estilo a cualquier ocasión sin renunciar a la elegancia. Chábeli, por su parte, ha apostado por la armonía cromática con un total look blanco crema, mientras que Tamara ha aportado el toque de color con un traje rosa salmón de su propia firma, TFP by Pedro del Hierro, en línea con su visión contemporánea de la moda.

Más allá del estilismo, el vínculo afectivo entre Isabel y su nieto añade una capa emocional a esta celebración. Alejandro nació cuatro meses antes de lo previsto y con un peso inferior al kilo, lo que supuso una etapa de gran incertidumbre para toda la familia. «Pasamos una temporada llena de angustia, preocupación y miedo. Y fíjate lo grandísimo y lo sanísimo que está. De eso sí que hay que dar gracias», confesaba Isabel en una de sus declaraciones más personales. Esa fragilidad inicial convirtió su vínculo en algo excepcional. Como contaba Chábeli, «sé que una abuela no debería tener debilidades, pero en este caso creo que está más que justificado».

El joven también mantiene una relación cercana con su tía Tamara, con quien comparte confidencias y momentos de complicidad cuando está en Miami. La marquesa de Griñón relataba divertida cómo logró arrastrarlo a una tarde de compras navideñas, en la que incluso acertó con las camisas que eligió para él, aunque él no pareció disfrutar del plan tanto como ella.