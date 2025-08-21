Quién es Nicki Nicole, la cantante argentina que ha sido pillada paseando con Lamine Yamal

Lamine Yamal no deja de acaparar titulares. Y no solo por los logros deportivos que consigue dentro del terreno de juego, sino también por su ajetreada vida sentimental. Hace tan solo unos meses, cuando aún no había soplado las velas de su 18º cumpleaños, surgieron fuertes rumores que le relacionaban con Fati Vázquez, una conocida influencer (12 años mayor que él) con la que fue fotografiado disfrutando de las aguas cristalinas de la isla de Pantelleria. Sin embargo, tan solo unas semanas después, otra celebrity ha sido pillada con la gran promesa actual del fútbol español.

Su nombre es Nicki Nicole y, tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido Javi de Hoyos, ha disfrutado de un tranquilo y romántico paseo por las calles de Mónaco con el jugador del F.C. Barcelona. El periodista también ha publicado unas fotografías en las que ambos aparecen en el aeropuerto regresando a Barcelona después de haber disfrutado de unos días juntos. Y es que, aunque ninguno de los dos ha mostrado imágenes con el otro en sus redes, lo cierto es que sí que han difundido instantáneas de manera separada, pero en el mismo lugar. Un detalle que no ha pasado desapercibido de cara a los internautas.

¿Quién es Nicki Nicole?

Como no podía ser de otra manera, en medio del revuelo que han ocasionado estas últimas fotografías (que sumadas a las informaciones anteriores que han protagonizado ambos, podrían ser la prueba definitiva de que entre ellos hay algo más que una amistad), se ha despertado un gran interés alrededor del perfil de Nicki Nicole. Su nombre verdadero es Nicole Denise Cucco y es una de las cantantes argentinas más conocidas del momento. Nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario (Argentina) y saltó a la fama en 2019 cuando lanzó su single Wapo traketero, el cual consiguió reunir millones de visualizaciones en Youtube. Sin embargo, lo cierto es que alcanzó una fama aún mayor cuando realizó su particular Session con Bizarrap.

Desde entonces, Nicki se volvió imparable, y comenzó a colaborar con otros rostros muy conocidos de la industria musical urbana como Bad Gyal, Rauw Alejandro, Aitana, Nathy Peluso, Rauw Alejandro o Rels B, entre otros muchos. A día de hoy, su trayectoria sobre los escenarios continúa avanzando por muy buen camino, y de hecho, a pesar de no llevar más de seis años delante de los micrófonos, ha ganado varios premios, así como también ha estado nominada a otros de renombre como los Latin Grammy o los MTV Europe Music Awards.

Sobre su vida personal, son pocos los datos que se conocen. Aunque lo cierto es que Lamine Yamal no es el primer famoso con el que se le relaciona. Uno de los noviazgos más recordados de su historial amoroso fue el que mantuvo con Trueno, un compañero de profesión con el que sacó el sencillo Mamichula. Aunque parecía que lo suyo era para siempre (estaban hasta prometidos), finalmente decidieron tomar caminos por separado, y fue entonces cuando apareció en su vida Peso Pluma, otro cantante. Estuvieron juntos unos cuatro meses, pero su romance terminó cuando se difundió un video en el que aparecía él con otra mujer en Las Vegas. La argentina, tras enterarse, publicó un mensaje en las redes sociales anunciando su separación y dejando entrever que la falta de respeto había sido la causa de la ruptura.