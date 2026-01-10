Ni bob ni melena: el corte de pelo que se va a llevar en 2026 según los expertos

Hay cortes de pelo en tendencia que siempre se mantienen. Es el caso del flequillo cortina, que se ha consolidado como uno de los recursos capilares más versátiles y demandados de los últimos años. Su capacidad para enmarcar el rostro con suavidad, aportar movimiento al cabello y adaptarse a distintas longitudes lo ha convertido en una opción recurrente tanto en pasarelas como en salones de peluquería. A diferencia de otros tipos de flequillo más estructurados, este estilo destaca por su caída natural y por dividirse sutilmente en el centro, lo que permite integrarlo con facilidad en el resto del corte sin exigir un mantenimiento excesivo. Como el corte de pelo que se va a llevar en 2026.

El flequillo cortina responde a una búsqueda de naturalidad y personalización en el cuidado del cabello. Cada versión puede ajustarse al tipo de rostro, a la textura capilar y al estilo de vida de quien lo lleva, lo que explica su popularidad sostenida. Desde melenas largas hasta cortes bob, pasando por cabellos ondulados o lisos, este flequillo se ha convertido en un aliado para quienes desean renovar su imagen sin cambios radicales, aportando frescura y equilibrio visual. Lejos de ser una moda pasajera, hablamos del corte de pelo que se va a llevar en 2026, que aporta personalización, movimiento y comodidad, valores que continúan marcando el rumbo de las tendencias actuales en peluquería.

El corte de pelo que se va a llevar en 2026

El flequillo cortina se caracteriza por una longitud progresiva, más corta en el centro y más larga hacia los laterales, creando un efecto de “cortina” que enmarca el rostro, como explica en Instagram la peluquera de Sevilla, Encarna Moreno.

A diferencia del recto, no cubre completamente la frente, sino que la deja parcialmente visible, aportando ligereza al conjunto. Esta estructura permite que el flequillo se funda con el resto del cabello, favoreciendo un acabado natural y poco rígido.

A quién favorece este tipo de corte de pelo que se va a llevar en 2026

Una de las grandes ventajas del flequillo cortina es su capacidad para adaptarse a casi todos los rostros. El perfil de TikTok Glow up con Tini explica que,en caras redondas, ayuda a estilizar las facciones al crear líneas verticales. En rostros cuadrados, suaviza los ángulos marcados, mientras que en caras alargadas equilibra las proporciones al aportar volumen en la zona frontal. Su versatilidad lo convierte en una opción segura incluso para quienes nunca han llevado flequillo.

Flequillo cortina, según el tipo de cabello

Este estilo funciona tanto en cabellos lisos como ondulados. En melenas lisas, aporta movimiento y evita un aspecto plano, especialmente si se combina con capas suaves. En cabellos ondulados o ligeramente rizados, refuerza un aire desenfadado y moderno, siempre que el corte respete la textura natural. En cabellos muy rizados, se recomienda adaptar la longitud y el desfilado para evitar un exceso de volumen en la zona frontal.

Mantenimiento y cuidados diarios

Aunque se considera un flequillo de bajo mantenimiento, el corte de pelo que se va a llevar en 2026 requiere ciertos cuidados para conservar su forma. En un video de YouTube, Valentina Arjona explica que un ligero retoque cada seis u ocho semanas suele ser suficiente. En el día a día, basta con un secado suave con cepillo redondo o con dejarlo secar al aire para un acabado más natural. El uso moderado de productos de styling ayuda a controlar el encrespamiento sin apelmazar.

Cómo peinarlo según la ocasión

El flequillo cortina ofrece múltiples posibilidades de peinado. Para un look casual, puede llevarse con la raya ligeramente desplazada y textura natural. En ocasiones más formales, se puede pulir con secador o plancha, marcando la apertura central. También admite recogidos, ya que los mechones laterales aportan un marco favorecedor al rostro sin perder elegancia.

Tendencia y respaldo profesional

Su presencia constante en editoriales de moda y en alfombras rojas confirma que se trata de una tendencia consolidada y no pasajera. Especialistas como los que trabajan en firmas internacionales como L’Oréal Paris subrayan que este tipo de corte de pelo que se va a llevar en 2026, el flequillo cortina, encaja con la actual preferencia por estilos personalizables y fáciles de mantener, alineados con una belleza más realista y accesible.

En un contexto en el que las tendencias capilares apuestan cada vez más por la naturalidad y la adaptabilidad, el cortina se mantiene como una de las opciones más equilibradas y atemporales. Su capacidad para integrarse en distintos estilos, favorecer a una amplia variedad de rostros y requerir un mantenimiento razonable lo convierte en una elección acertada tanto para quienes buscan un cambio sutil como para quienes desean actualizar su imagen sin comprometer la versatilidad del peinado.