Adiós al flequillo clásico: la nueva tendencia que rejuvenece la mirada y queda ideal en mujeres de 50

Hay muchos tipos de flequillos. La gran mayoría suelen rejuvenecer, otros disimular arrugas de la frente y hasta los que ofrecen nuestra mejor versión. En este caso, hay una nueva tendencia que rejuvenece la mirada y es una tendencia perfecta en mujeres de 50. Hablamos del bottleneck bang, que quiere decir cuello de botella y se caracteriza por aportar una gran naturalidad.

Es un tipo de flequillo setentero que combina la técnica del flequillo cortina con los baby bangs, caracterizándose por mechones más cortitos en la parte central sobre la frente, y más largos abiertos en mejillas. Descubrimos cómo es esta tendencia en cortes de pelo que ya estaba hace años y ahora vuelve.

La nueva tendencia que rejuvenece la mirada

Según Treatwell, el flequillo cuello de botella es un tipo de flequillo cortina que se lleva sutilmente abierto y aplastado. Como su nombre indica, se caracteriza porque imita la silueta del cuello de una botella en la parte central de la frente, al más puro estilo años 70.

El bottleneck bang tiene la ventaja de fusionar mechones más cortos en el centro de la frente con otros más largos que fluyen hacia el pómulo y envuelven el rostro. Favorece a todo tipo de caras y viene a sustituir al flequillo cortina original como la opción más trendy del año.

Para todo tipo de rostros

Este flequillo es perfecto para todo tipo de rostros, y es lo que le hace más versátil. Es ideal si lo tienes ovalado como algo más cuadrado.

Tipos de cabello que rejuvenece la mirada

Si bien en un pelo más liso puede ofrecer más juventud en tu cara, es un flequillo también apto para cabellos más lisos y hasta rizados.

Icono de estrellas del cine

El flequillo bottleneck consiste en mechones cortos en el centro y otros más largos en los laterales, combinando la técnica del flequillo cortina con las baby bangs: «Los hemos visto cientos de veces en iconos del cine como Brigitte Bardot, Jane Birkin o de la música como Françoise Hardy o Marianne Faithfull», así lo especifica Paul Tudor, director y primer estilista de David Künzle Fuencarral.

Cómo cortar el flequillo que rejuvenece la mirada

Para Wella, es importante saber si alguien no tiene flequillo todavía entonces lo ideal es recortar primero toda la sección frontal, no más corto que el punto más largo del look final deseado, generalmente justo en línea con la parte superior de los pómulos.

Mientras que si ya tienes un flequillo corto y recto, es posible que debas esperar un poco más para probar el corte, a menos que creas que ya hay suficiente longitud para que las secciones laterales parezcan grandes.

En cambio, si el flequillo ya te ha crecido, será mejor para trabajar de parte del estilista y se obtiene este estilo antes. El objetivo será ordenar las secciones laterales y luego simplemente acortar la mitad para crear ese efecto de cuello de botella cónico.

Los colores que le van mejor al flequillo cuello de botella

La regla general para teñir el flequillo es que debe combinar con el resto del cabello. Eso significa que, si los mechones son todos de un solo color o tienen reflejos se abre en una nueva pestaña, se debe combinar la misma técnica a través del flequillo, según Wella.

Es importante introducir algo de luminosidad y brillo con los reflejos que enmarcan el rostro.

Cómo obtener el flequillo de cuello de botella

Desde Genvir especifican que con este flequillo es muy importante el secado, y hacerlo hacia adelante sobre la cara; no secarlo boca abajo porque te va a quedar muy estático.

Otra opción es utilizar la plancha pero a veces es más complicado. Lo ideal es dejar secar el cabello al aire libre. Otro elemento esencial es utilizar tratamiento thermo protector para moldear el cabello y conseguir ese efecto de salón.

Si tienes el cabello grueso o encrespado, utiliza liso hidratado o un sérum antiencrespamiento para eliminar el frizz y con ello ayudas a que el cabello quede más liso.

Otros flequillos en tendencia

Los flequillos choppy quedan ideales en todo tipo de largos aunque no en caras muy redondas. Se trata de uno de los muchos flequillos (corto por encima de las cejas) que estiliza mucho los cortes y que arrasarán esta primavera, así como los flequillos rockeros largos y despuntados tipo Charlotte Gainsbourg, y es que en melenas XL dan bastante juego, a ser posible con capas invisibles para simular movimiento.

Un icono de los 60 y 70 como la actriz británica Jane Birkin inspiró y dio nombre a otro de los flequillos más en boga hoy en día. Como señala Sonia Atanes, directora de formación de los salones Sonia Atanes Hair Beauty: “Es difícil recordar una actriz mítica con flequillo y sin personalidad. Este es un estilo cómodo y libre, de fácil mantenimiento y con un aire desenfadado y rejuvenecedor”.

David Lesur, de los salones David Künzle, destaca los baby bangs en todas sus formas y medidas, siendo el más notable el ultracorto, muy recto y estructurado, no apto para todo tipo de rostros ya que requiere de bastante destreza y precisión.