Ni campana ni culotte: los pantalones de moda que triunfan entre las que más saben esta temporada

Las que más saben de moda esta temporada no dudan en apostar claramente por unos pantalones que pueden cambiar nuestra figura. Son un tipo de prenda que nos ayuda a quitarnos kilos de más y equilibrar las caderas, parece magia, pero desde hace décadas que son un tipo de diseño especialmente diseñado para adaptarse al cuerpo de toda mujer. Es un clásico que esta temporada vuelve y que debes tener ya mismo en tu poder.

La campana ha sido una de las reinas de los pantalones en estos días de cambios, desde el inicio de este nuevo siglo ha ido viniendo y desapareciendo a medida que las modas cambiaban. Siendo una buena herramienta para quitarnos kilos de más y sobre todo caderas, al marcar una línea recta, desde la cadera hasta el zapato. Un gran competidor de los culotte de inspiración francesa y desde que las artistas de los años 50 los popularizaron la máxima expresión en feminidad tendrá un serio competidor. Las que más saben en moda no dudan en apostar por este tipo de prenda que ya está en sus armarios.

Ni culotte ni campana

Los pantalones son un buen básico que no puede faltar en nuestro armario, deberemos empezar a tener en consideración una prenda que sea capaz de adaptarse a nuestras necesidades. Si estás pensando en conseguir un buen aliado del estilo, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerte con esta prenda.

Es un tipo de pantalón que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, quizás necesitamos empezar a pensar en un buen cambio de tendencia que acabará marcando estas próximas jornadas que nos están esperando. La vuelta a la rutina implica hacerse con un tipo de pantalón que se adapte a nuestras necesidades.

Es hora de apostar claramente por un tipo de prenda que acabará siendo la que mejor nos haga sentir, de la mano de un diseño que puede ser clave. Es momento de apostar por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en mente.

Es un tipo de pantalón que puede acabar siendo la mejor opción posible en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de empezar a prepararnos para cumplir con un extra de buenas sensaciones de la mano de este tipo de prenda.

Los españoles de moda que triunfa entre las que más saben de moda

Las que más saben de moda no dudan en apostar por un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento que puede acabar siendo el mejor aliado de un estilo de lujo.

Los expertos del blog Pantalonescagaos nos explican los orígenes de este tipo de pantalón, los bombachos: «Poiret se aseguró un escándalo de inmejorables repercusiones publicitarias al presentar en 1911 su falda pantalón, que recibió la condenación del Papa Pío X. A este emblemático diseñador del tránsito de la “Belle Époque” a los cambios de los años 20, muchos autores le dan el crédito de haber liberado a la mujer del corset…ellas lo hicieron por deseo propio y no sería la primera vez, pues la ausencia casi total de ropa interior fue algo que caracterizó la moda ‘a la antigüedad clásica’ del Directorio…sin existir aún la figura reconocida del ‘modisto’. Sin embargo, si algo fue novedoso dentro de las propuestas de Poiret sería la introducción de los pantalones dentro de los conjuntos de inspiración oriental….Ya fueran en versión ‘bombachos’ o como pantalones rectos, a la manera china…Aunque este estilo no se generalizó, no queda duda que suponía una verdadera liberación para la mujer al independizar sus piernas».

Siguiendo con la misma explicación: «Este estilo, que incluía pantalones como parte del conjunto femenino, era una variante del estilo lanzado un año antes, en 1910: la falda trabajada. Parte del ‘look’ de inspiración oriental, muy recreado en la forma y el adorno, era la falda amplia en caderas y estrecha en los tobillos, que obligaba a las mujeres a ir dando pequeños pasitos. Aunque parezca contradictorio y a pesar de lo incómodo de este estilo, muchas mujeres lo adoptaron. Las caricaturas, críticas y sátiras a esta moda no afectaron a Poiret, que siguió vistiendo a la mujer a su antojo con caftanes, quimonos y pantalones bombachos, y cubriéndola con velos, túnicas y turbantes. El lujo en todo su esplendor, bordados de vivos colores, puntillas de oro y plata, perlas y plumas. Lo oriental era el último grito tras el éxito en 1909 de los Ballets Rusos en París, que influenciaron en las artes, la moda y, en definitiva, el estilo de la década».

Zara tiene una increíble colección de bombachos a un precio de saldo, por poco dinero conseguirás aquello que necesitas y más.