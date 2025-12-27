Kiko Rivera e Irene Rosales no han sido los únicos: las rupturas más polémicas del 2025

Este año el desamor también ha reinado entre nuestros famosos, y es que nos ha dejado rupturas de lo más inesperadas. Parejas, que parecían estar más que afianzadas e incluso llevaban varias décadas de relación, no recibirán el 2026 juntos. Ese es el caso, por ejemplo, de Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes anunciaban el fin de su matrimonio tras 11 años juntos y dos niñas en común.

Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

La historia de la pareja, marcada por muchas idas y venidas, llegaba a su fin este mismo verano. Una decisión mutua, según explicaban ellos mismos, ya que no sentían la misma química y se veían más como amigos. «Nos dimos cuenta de que éramos familia, pero no nos notábamos como una relación», contaba Irene durante una de sus últimas intervenciones televisivas.

Gisela y José Ángel Ortega

Gisela y José Ángel Ortega. (Foto: Gtres)

Otra ruptura que nos pillaba por sorpresa y que nadie esperaba es la de Gisela y José Ángel Ortega. Sobre todo, porque en marzo de 2024, y tras una dura lucha por ser padres, le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. «Después de un tiempo de reflexión y con todo el cariño que nos tenemos Jose y yo, hemos decidido seguir nuestros caminos por separado», comunicaba la cantante.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro. (Foto: Gtres)

Al igual que su compañera de Operación Triunfo, Nuria Fergó, quien pese a haber anunciado su compromiso con Juan Pablo Lauro, jamás llegaron a poner fecha para el enlace. Finalmente, la boda no se ha celebrado y ambos decidían tomar caminos separados. «Esto no es fácil para nadie, se pasa mal», se sinceraba la ex triunfita al respecto en Y ahora Sonsoles. «Con lo bonito que ha sido todo… los dos hemos hablado y estamos bien», reflexionaba. Y es que ella deja claro que prefiere quedarse con lo bueno.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi

La de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi fue una relación que sacudió por completo los cimientos de la prensa del corazón. Sin embargo, ese romance que se forjaba tras las bambalinas del programa Tardear, duraba poco más de ocho meses. Así, la ruptura llegaba a ser igual de mediática que sus comienzos, dando lugar a muchas especulaciones y comentarios al respecto. Ambos anunciaron la decisión a través de un comunicado en sus respectivas redes sociales, y habrían acabado en buenos términos.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

«Todo es mucho más sencillo. Ni yo le reclamaba más tiempo juntos, porque era imposible, ya que desde que salió estuvimos todos los días sin separarnos y nos dedicamos todo el tiempo. Hemos estado prácticamente 24/7, sin pasar tiempo, incluso con nuestra familia», le comentaba Sheila al respecto a Javi de Hoyos.

Cayetano Rivera y María Cerqueira

Cayetano Rivera y María Cerqueira. (Foto: Gtres)

El fin de la relación entre Cayetano Rivera y María Cerqueira tampoco nos ha pasado desapercibida. Dos años de amor, durante los cuales nos regalaron tiernas instantáneas juntos y presumieron públicamente de su complicidad. Una historia que, lamentablemente, ha llegado a su fin justo en medio de uno de los años más complicados en la vida del torero, quien ha protagonizado más de una polémica en los últimos meses.

Isabel Jiménez y Áxel Cruz

Isabel Jiménez. (Foto: Gtres)

Isabel Jiménez también dará la bienvenida al 2026 estrenando soltería tras haberse separado de su marido y el padre de sus hijos, el ingeniero Áxel Cruz. «Ya han pasado diez meses y al final colocas las cosas», se pronunciaba sobre esta decisión tan delicada. «Son etapas nuevas en la vida y, sobre todo, teniendo muy claro qué es lo importante, que son los niños, que los niños estén bien, que haya muchísimo cariño, muchísimo respeto y que ese concepto de familia lo puedan seguir manteniendo ellos», agregaba dejando claro que siguen manteniendo una gran relación por el bienestar de sus pequeños.