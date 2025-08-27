Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado tras 11 años de relación y 9 casados. El hijo de Isabel Pantoja, que hace tres años volvió a nacer tras sufrir un ictus, se enfrenta a un duro momento personal tras poner fin a su historia de amor con la mujer que, según ha contado muchas veces, le salvó la vida. Ambos coinciden en que esta decisión es lo mejor, así como por el bienestar de la familia que han formado junto a sus dos hijas, Ana y Carlota.

El motivo de la ruptura

A lo largo de su relación y posterior matrimonio, Kiko e Irene han vivido varios altibajos. Además de todas las polémicas que les han salpicado -desde prácticamente el inicio- con los Pantoja, parecía que su historia era inquebrantable por todos los sucesos que han acontecido. En cuanto a lo suyo, también desde sus comienzos, tuvieron que hacer frente a numerosos escándalos debido a las adicciones del DJ o las infidelidades del mismo a la andaluza. A pesar de haber superado todas sus crisis, así como sus difíciles momentos vitales -como fue la muerte de los padres de Rosales o el enfrentamiento público de Rivera con su madre-, lo cierto es que en esta ocasión han decidido que lo mejor es emprender caminos sentimentales por separado, aunque no como familia.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Hace dos semanas nada hacía presagiar esta separación que, es previsible, que de mucho de qué hablar. De hecho sus protagonistas ya han confirmado esta noticia a la revista Semana, que ha apuntado que no existen terceras personas en esta ruptura y que han puesto fin a su historia de amor de manera cordial y en buenos términos.

El mejor momento de Kiko Rivera

Los inicios de Irene y Kiko no fueron nada fáciles. De hecho, el unigénito de Paquirri e Isabel Pantoja siempre ha reconocido que su ya ex mujer le ha perdonado muchas cosas en la vida. Nada más lejos de la realidad, en su primer encuentro, el primo de Anabel Pantoja dejó plantada a la sevillana -que iba a protagonizar uno de sus videoclips- tras una noche de fiesta.

Irene Rosales y Kiko Rivera, mirándose / Gtres

Los malos hábitos de Kiko, de hecho, han sido en muchas ocasiones puntos de inflexión para Rosales, que siempre ha estado a su lado a pesar de todo. Es por ello que esta noticia sorprende, ya que desde el 2022, el artista decidió dar un giro radical en su vida tras sufrir un ictus. Entonces, el único hijo de la intérprete de Marinero de Luces cambió el chip: dejó de fumar, comenzó a hacer deporte y empezó a cuidar su alimentación.

Por ende, su matrimonio resurgió y, de hecho, el pasado mes de mayo -coincidiendo con su aniversario de bodas- ambos dejaron ver que su relación se encontraba en uno de los mejores momentos por sus respectivas declaraciones de amor públicas. «24 de mayo. 11 años juntos. Te quiero mi vida», le escribió Rosales a Kiko.