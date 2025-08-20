Pedro Sánchez ha interrumpido sus vacaciones estivales en el palacete de La Mareta en Lanzarote -donde también están descansando su mujer, su cuñado y su madre- para visitar algunas de las zonas afectadas por los incendios que han arrasado miles de hectáreas en nuestro país en los últimos días. Es el caso de Orense y León, Zamora o Cáceres.

Visitas en las que al presidente del Gobierno se le ha podido ver con el rostro serio y vestido de una manera diferente a la habitual: con una camisa verde y pantalones vaqueros. Un estilismo que no es nuevo, sino que ya ha llevado en ocasiones anteriores cuando ha acudido a lugares afectados por las llamas, como hizo en el año 2022, lo que hace pensar que Sánchez ha encontrado en este conjunto una especie de uniforme que repite de manera recurrente.

Un uniforme que no se sabe si es fruto de una decisión propia o de una recomendación de sus asesores, pero que, de alguna manera, le permite no llamar la atención y mantener un perfil bajo. Al menos, eso considera el presidente, que confía ciegamente en este atuendo cada vez que visita un lugar afectado por el fuego. No obstante, ni siquiera esta combinación de camisa de un verde casi militar que recuerda a los uniformes de campaña del ejército le libra de las críticas por la gestión de unos incendios que han calcinado miles de hectáreas en todo el territorio nacional y que se consideran los peores de los últimos tiempos. El fuego ha arrasado pueblos enteros, algo insólito, y hasta se ha cobrado varias vidas.

Un presidente blindado

Los incendios han pillado al presidente del Gobierno en medio de sus vacaciones de verano que, una vez más, está disfrutando en el palacete de La Mareta. Sánchez ha tardado varios días en acudir a las zonas afectadas por el fuego y a pesar de su uniforme de perfil bajo y de su ya habitual rostro estratégicamente maquillado, lo ha hecho en medio de un gran despliegue de seguridad para evitar la situación que se vivió hace varios meses durante la visita con los Reyes don Felipe y doña Letizia a Paiporta. Una visita en la que Pedro Sánchez tuvo que salir corriendo escoltado por su equipo de seguridad debido a las protestas y quejas de los afectados por las riadas. Sus Majestades, por el contrario, aguantaron con firmeza el barro y reconfortaron todo lo posible a los valencianos que lo habían perdido todo por la DANA.

El Rey Felipe VI todavía no ha podido visitar las zonas afectadas, pero ya ha expresado su deseo de hacerlo. El monarca interrumpió sus vacaciones y regresó a España el fin de semana para acudir al cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz. Vestido con uniforme militar, don Felipe escuchó a los miembros de este cuerpo, que le explicaron las tareas que se estaban realizando y todos los detalles de los incendios. Además, expresó su deseo de visitar las zonas afectadas en cuanto sea posible y las circunstancias lo permitan. Una actitud y una forma de actuar que contrasta de manera radical con el quiero y no puedo del presidente Sánchez.