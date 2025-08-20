Todo sobre Franko Fernando, el nuevo amor de Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá es una actriz madrileña de cine, televisión y teatro reconocida por participar en proyectos como El Internado, Círculo rojo o Cuestión de sexo, entre otros muchos. Sin embargo, el pasado 2024 su nombre acaparó numerosos titulares por un asunto que no estaba relacionado con su carrera. Y es que salió la luz que la intérprete había denunciado a Íñigo Errejón (quien por aquel entonces era portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados) por presunta agresión sexual.

Como no podía ser de otra manera, el caso generó una gran expectación mediática que obligó a Errejón a retirarse de la escena pública. Por ahora, aún no se ha producido una resolución del proceso judicial, pero mientras tanto, Elisa, además de seguir defendiendo su relato, parece estar de nuevo enamorada. Según lo publicado, Franko Fernando, un chileno de 35 años, sería el culpable de haber devuelto la ilusión en el amor a la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franko Fernando 🧿 (@frankofgodoy)

De acuerdo con lo publicado, Franko Fernando es un chef que estudió en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid en el curso 2023-2024, aunque lo cierto es que cuenta a sus espaldas con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía. Tanto es así, que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con otras figuras importantes del ámbito como Dabiz Muñoz. A través de sus redes sociales, Franko también señala cuáles son algunos de sus hobbies, entre los que destacan los tatuajes, el rap y el boxeo. Por otro lado, además de ser cocinero, hotelero y chef, también es sommelier, experto en vinos. De hecho, está especializado en el de su país natal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franko Fernando 🧿 (@frankofgodoy)

En cuanto a su vida personal, son pocos los datos que se conocen, aunque a través del universo 2.0 también se puede conocer que tiene un hijo fruto de una relación anterior y que, a juzgar por sus propias palabras, viven en países diferentes. No obstante, a pesar de la distancia, todo parece indicar que están muy unidos. «Me haces mucha falta, mi campeón, pero sé que el amor que nos tenemos sigue intacto, como si no estuviéramos tan lejos el uno del otro. Te amo con toda mi alma y agradezco que llegaras a enseñarme el verdadero significado de lo que es el amor», escribió el pasado 2024.

Aunque hasta ahora ni Elisa ni Franko habían hablado públicamente sobre su romance (a pesar de que habían compartido alguna que otra fotografía juntos), El Debate ha sido el encargado de confirmar en exclusiva que están juntos. «Estamos juntos y muy contentos. Es un amor, divertido y generoso», ha declarado la actriz al medio citado.

Elisa Mouliaá y Franko Fernando. (Foto: Instagram)

Este verano han hecho varios viajes juntos. Primero se desplazaron hasta Cádiz y, más tarde, se fueron al norte, concretamente a Galicia. Además, también han disfrutado de las verbenas de la Paloma en Madrid.