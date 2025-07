Elisa Mouliaá, hundida tras la traición de su mejor amiga: "Has decidido vengarte"

Elisa Mouliaá, completamente inmersa en su batalla judicial contra Íñigo Errejón, ha concedido una impactante entrevista en televisión después de que hace unos meses decidiese denunciar al ex político por supuesto acoso. Muy dolida con la que fuese su mejor amiga, Soraya, la actriz se sinceraba entre lágrimas sobre los audios filtrados. «Estoy muy dolida con la que ha sido prácticamente mi mejor amiga durante años y gracias a ella tengo hoy una hija preciosa», ha confesado en Y ahora Sonsoles. Y es que ella fue la anfitriona de la fiesta donde tuvieron lugar los hechos, y una de las testigos principales. Pero, lamentablemente, la que fuese «una de las personas más importantes de su vida», le daba la espalda cuando más le necesitaba. «Llevan en contacto con los abogados de Errejón desde el primer día, desde el día 1, y no lo entiendo», ha sentenciado dolida. «Eran mis amigos», ha señalado haciendo referencia también a Borja, otro de sus amigos y que también estaba presente.

Elisa Mouliaá a su salida del juzgado. (Foto: Gtres)

De ellos, Elisa considera que se les «ha contaminado» en su contra, motivo por el que Soraya llegaba hasta el punto de filtrar a los medios esos mensajes tan comprometedores. «En lugar de levantar el teléfono y preguntarme, has decidido vengarte», la ha acusado directamente. Mientras que, sobre Errejón, Mouliaá asegura que es una persona que tiene mucho poder «aunque no sabemos de dónde viene». De hecho, ella tiene la teoría de que el ex político llegó a pactar con Borja una estrategia para «desacreditarla como víctima de agresión sexual».

🗣️Elisa Mouliaá sobre Errejón: «Es una persona con la que pensé que podría haber surgido algo». Lo cuenta en #YAS ▶️ https://t.co/Kv1u8Ax6oN pic.twitter.com/0A9gH8fOyX — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 23, 2025

Además, ha recordado cómo fue ese primer encuentro entre ambos. «A mí me atraían de Errejón sus principios, sus ideas, su discurso político, lo que promovía, ahora me doy cuenta de la hipocresía que hay a un lado y al otro», ha contado durante su entrevista en el programa de Sonsoles Ónega. Sin embargo, destaca el hecho de que jamás llegó a sentir una conexión con él, ya que la situación fue mucho más fría de lo que esperaba.

Iñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

«Después de lo que pasó yo estaba asqueada, decepcionada, no me esperaba esta actitud tan babosa y tan violenta, no era un baboso al uso, era con inquina», ha relatado. De hecho, la actriz asegura que se ha sentido no solo atacada por los medios, sino abandonada por parte de las instituciones. «He vivido un linchamiento constante por parte de los medios», se ha lamentado. Aunque, por suerte, y según confiesa ella misma, ahora por fin tiene a su lado a una persona que la quiere y cree en su palabra. «Bastantes parejas que he tenido han sido tóxicas, maltratadoras, soy ese tipo de perfil, las mujeres abusadas tenemos un perfil psicológico muy específico», ha remarcado. Y es que Mouliaá le ha explicado a Sonsoles Ónega que sufrió maltrato físico y psicológico desde los 17 años. Algo, que le ha marcado profundamente durante toda su vida y le ha afectado en sus posteriores relaciones.