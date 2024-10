Elisa Mouliaá ha concedido la que es su primera entrevista a los micrófonos de Gtres después de que el viernes 25 de octubre presentara una denuncia ante la Policía Nacional por la presunta violencia machista que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón.

«Mi hija me salvó porque sentí una conexión que hizo que me despertara del shock que tenía con esta persona que ni se inmutaba y me largué de ahí. Me jode porque es quien es, el partido que es y lo que representa», ha indicado sobre cómo aceptó la situación que vivió con el político.

Elisa Mouliaá en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la actriz ha revelado que le han aconsejado que se aleje en estos momentos del foco mediático. «Estoy nerviosa porque me han recomendado que no me exponga mucho porque van a decir que lo hago por fama, pero yo creo que tenía que contar lo que me pasó. Sé que es una persona que no está bien de la cabeza y a mí me parece un psicópata narcisista», ha asegurado.

Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Se trata de la primera vez que Elisa se pone ante una cámara después de contar el complicado episodio que vivió con Errejón hace tres años. Sin embargo, sí que ha utilizado las redes sociales como altavoz para explicar en primera persona cómo se siente en medio de este huracán de emociones.

A través de las redes sociales

La intérprete ha fijado en su perfil de Instagram varios mensajes sobre lo ocurrido. «Sí, no tiene absolutamente ningún sentido que me fuera a su casa después de lo que me pasó en la habitación tras haberme forzado del brazo hasta ella y tras haberme metido la boca en el ascensor, pero es lo que pasó y no sé cómo cojo… acabé ahí. Me puso las cosas y me llevó al coche. Aunque no tenga sentido ni sé cómo fui tan gili…, acabé ahí. Lo importante es que saqué fuerzas y me largué pitando», ha indicado en un escrito contextualizando así el momento en el que tuvo esa toma de contacto con Íñigo Errejón en la fiesta en la que coincidieron.

Elisa Mouliaá posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Tras estas declaraciones, Elisa ha publicado un mensaje en la misma plataforma que explica el momento que está viviendo. «Somos un trofeo para ellos y todo un juego de caza. Pura carne para alimentar su triste ego. El amor y la inocencia, una batalla perdida. El porno ha hecho sus deberes y nosotras somos las cobayas», ha comentado.