Recordamos el episodio que destapó la infidelidad de Kiko a Gloria Camila: un pijama y muchas lágrimas

Kiko jiménez y Sofía Suescun están en el punto de mira a raíz de una supuesta infidelidad por parte de la influencer y que habría llevado al borde de la ruptura a la pareja. Un bombazo que sacaba a relucir la revista Lecturas, donde han desgranado con todo lujo de detalles lo ocurrido. Y no solo eso, sino que también han desvelado quién es el tercero en discordia. Lo que inevitablemente ha recordado al episodio que daba comienzo a la propia relación de Jiménez y Suescun, mientras él todavía estaba saliendo con Gloria Camila Ortega.

Un drama que se desarrollaba en 2019, mientras ambos participaban en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde mantenían un tonteo que se volvía cada vez más que evidente. Sin embargo, Kiko llevaba saliendo con la hija de Ortega Cano cuatro años, –desde 2015–, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. En ese contexto, Jiménez terminaba cayendo en la tentación con la influencer, y no solo eso, sino que Sofía lo aireaba a los cuatro vientos luciendo un pijama que Gloria Camila se había dejado en casa de su exnovio.

Gloria Camila y Kiko Jiménez salieron juntos durante 4 años. (Foto: Gtres)

Lo que daba pie a una intensa trama que nos mantuvo enganchados durante semanas e incluso meses. El gesto que tuvo Suescun durante su vídeo de presentación para entrar a GH VIP, fue considerado como una auténtica provocación. Y es que la hija de Maite Galdeano no se cortaba a la hora de demostrar que había conseguido colarse en el corazón y en el vestidor de Kiko, mientras que ella se limitaba a afirmar que había sido sin mala intención.

«Tú vas a la casa donde ha convivido una persona, y puede haberse dejado alguna que otra pertenencia», explicaba al respecto. «Yo no uso pijama, pero en ese momento tenía que ponérmelo y estaba ese, y no lo voy a tirar a la basura», comentaba con indiferencia. «Y yo reciclo», añadía en el plató de MyHyV.

Gloria Camila luciendo el pijama de la discordia. (Foto: Telecinco)

Mientras que, por otra parte, la respuesta de Gloria Camila tampoco se hacía de esperar. Y es que la joven dejaba muy claro que le regalaba la prenda y que no estaba dispuesta a entrar en provocaciones. «Se lo regalo entero, porque no me hace falta», detallaba. Una situación que también puso en manos de sus abogados, aunque el enfrentamiento terminaba de explotar en el plató Supervivientes 2020, donde ambas ejercían como colaboradoras. Sofía, en defensa de su hermano Cristian Suescun, mientras que Gloria Camila hacía lo propio con Ana María Aldón y Rocío Flores.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el vídeo de presentación de ‘GH VIP’. (Foto: Telecinco)

Las dos jóvenes se veían cara a cara por primera vez en televisión, y Suescun aclaraba rápidamente que «nunca había tenido nada en contra de Gloria». «Yo no he dicho que no te conozca, eres tu la que decías que no me conocías», argumentaba. A lo que la hija de Ortega Cano respondía que había escuchado muchas cosas sobre ella, y «ninguna era bonita». Además, se mostraba realmente tajante y se negaba por completo a seguir hablando «con su enemiga». Situación que, pese al paso del tiempo, sigue muy latente. De hecho, Gloria y Kiko todavía tienen varias cuentas judiciales pendientes. «Creo que al final todo cae por su propio peso y el Karma existe, aunque tarde un poco», sentenciaba recientemente ante el nuevo escándalo que salpica a su ex y a Sofía.