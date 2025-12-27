La ruta gastro de Isabel Díaz Ayuso que tienes que hacer si visitas Madrid esta Navidad

Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas más reconocidas de nuestro país. Desde 2019, lleva con orgullo el título de presidenta de la Comunidad de Madrid. Es por eso que su vínculo con la ciudadanía es cada vez más fuerte y estable. De la misma manera, se ha convertido en la mejor embajadora de su tierra y no duda en utilizar su perfil público de la red social Instagram para recomendar espacios gastronómicos que, con sus exquisitas apuestas, han conquistado su paladar.

Tanto es así que en un establecimiento llamado Casa Ciriaco, situado en la céntrica calle Mayor de la capital, incluso han añadido a su carta de productos la Tortilla Ayuso, en honor a la representante del Partido Popular. A continuación, analizamos los enclaves gastro que ha recomendado en sus redes la política:

Isabel Díaz Ayuso con el body de Victoria Collection. (Foto: Gtres)

Divina Locura, en el distrito de Hortaleza

A principios de 2024, Isabel Díaz Ayuso hizo una parada en el restaurante Divina Locura, situado en la calle de Fernando Higueras número 19. Un establecimiento que se caracteriza por su cocina mediterránea con toques de brasa que da un sabor especial a los platos. «Todo a la parrilla, buenísimo», deslizó la presidenta en su publicación de redes sociales en la que se la puede ver sentada en una de las mesas del comedor disfrutando de una infusión tras darse un delicioso homenaje.

Aunque no han trascendido las peticiones de la protagonista de estas líneas, en Divina Locura ofrecen diferentes apuestas que van desde platos principales como «el mejor tomate del día con ventresca de bonito», por 17,50 euros, hasta apetecibles postres como la oblea de manzana a la minute, pasando por platos como vainas con foie, pastrami de Wagyu, steak tartar, ceviche, sashimi, diferentes arroces, rape, merluza, T-bone o pluma ibérica, entre otros.

El bar El Brillante para unos buenos callos madrileños

En algunas ocasiones, Ayuso encuentra tiempo para compartir con sus colaboradores en el trabajo. En este caso concreto que analizamos, estuvo acompañada por la que fuera consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y otro compañero del partido. Junto a ellos se desplazó hasta el bar El Brillante —conocido por su famoso bocadillo de calamares—, sito en la Plaza del Emperador Carlos V, en el distrito Centro, muy cerca de la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad.

Ayuso con compañeros en el bar ‘El brillante’. (Foto: redes sociales)

Allí conversaron distendidamente de temas laborales y de índole personal y disfrutaron de una buena ración de callos al más puro estilo de la capital. Un manjar típico del invierno compuesto por tripas, pata y morro de vacuno acompañado de chorizo, morcilla y jamón.

Al Mounia, Marruecos en Madrid

Isabel Díaz Ayuso es una asidua a bares castizos de toda la vida, pero para ocasiones especiales, también conoce los enclaves más exquisitos de Madrid. Hace unos meses se dejó ver por el restaurante Al Mounia. Un exclusivo centro gastronómico situado en la calle Recoletos número 5, en el barrio de Salamanca. Se trata de un restaurante de alta cocina marroquí en el que confluyen «arte, tradición, gastronomía, sabiduría y buen hacer», tal y como reflejan sus redes sociales.

En este establecimiento, los usuarios se van seducidos por el intenso sabor de las apuestas del chef, entre las que se encuentran pastela, Brik Moghrebine, Chekchouka clásica, Zelouk, ensaladas varias, tajine de cordero preparado de numerosas formas o cous-cous, entre otras opciones. Todo ello animado por actuaciones en directo que te trasladan, directamente, al corazón de Marruecos.

La penela, refinada cocina gallega

Pero sin duda, si lo que quiere degustar Díaz Ayuso es una buena tortilla de Betanzos, el lugar indicado para ello es La Penela, que tiene dos delegaciones en la capital: una en el centro, en la calle Velázquez, y otra en La Moraleja. Sin embargo, su proyección nacional e internacional va más allá con locales en La Coruña, Barcelona y París. Tal es el buen hacer de sus cocinas en relación a la tortilla —un producto elaborado con huevos caseros de la mejor calidad con patatas cultivadas con dedicación—, que han sido nombrados «primer local embajador de la tortilla de Betanzos».

Allí los comensales pueden disfrutar, además del plato estrella, de otras especialidades como son el pulpo, la empanada o los más jugosos cortes de vaca gallega. Tal y como refleja la publicación de la madrileña, en ese momento optó por regar su degustación gastronómica con una cerveza de Estrella Galicia, una combinación infalible.