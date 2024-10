Gloria Camila denuncia a Kiko Jiménez por maltrato psicológico

Gloria Camila y Kiko Jiménez mantuvieron un sonado romance que no acabó en buenos términos. Estuvieron juntos cuatro años desde 2014 a 2019. Sin embargo, ahora, ha trascendido que la hija de José Ortega Cano tomó una decisión en junio de este 2024 que afecta de manera directa al ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, quien actualmente mantiene una relación con Sofía Suescun.

Si bien en el pasado Kiko Jiménez aseguró, entre otras cosas, que dio el paso de iniciar una historia de amor con Gloria Camila por fama, poco después los problemas fueron in crescendo. De hecho, al terminar la relación, Gloria contó que había tenido que acudir al psicólogo por el tipo de relación que había tenido con Jiménez. «Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque esta persona ha estado todos los días en plató poniéndome a mí a parir y despotricando de mi familia. Yo, por culpa de este señor, he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos y he tenido que hacer muchas cosas que jamás he contado», explicó la hija del torero en el extinto programa Ya son las ocho. Estas declaraciones se convertían en la punta del iceberg de lo que vino después.

Gloria Camila posando. (Foto: Gtres)

Una denuncia por malos tratos

Ha pasado un lustro desde que Gloria Camila y Kiko Jiménez emprendieron caminos separados, pero a lo largo de estos años las acusaciones y reproches no han cesado. Gloria ha denunciado públicamente que tanto ella como su padre han recibido llamadas y mensajes que vendrían del entorno más cercano a Jiménez.

«Llevaba desde el Covid recibiendo llamadas en número oculto. En una de esas se les olvidó poner el número oculto y era de Christian Suescun, resulta que era para felicitarme el año… Estaría con su gente y les pareció divertido un 31 llamarme», llegó a contar Gloria Camila. Dicha situación, la joven la calificó como acoso, y ahora este asunto ha ido más allá porque la hermana de José Fernando ha decidido poner este tema en manos de la justicia, tal y como ha confirmado Informalia.

Kiko Jiménez y Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Gloria Camila denunció en junio a Kiko Jiménez por acoso, concretamente, interpuso una demanda contra su ex por maltrato psicológico. El juicio está pendiente de celebrarse y, por ahora, Kiko no se ha pronunciado al respecto.



Este testimonio de Gloria Camila tiene similitudes con el de Maite Galdeano, madre de la actual pareja de Kiko Jiménez. Es necesario mencionar que, hace tan sólo unas semanas, la progenitora de Sofía Suescun arremetió contra el novio de su hija a través de las redes sociales y los platós de televisión. La que fuera concursante de Gran Hermano llegó a decir que «el ser» (que es como llama a Kiko Jiménez) tiene completamente anulada a la creadora de contenido. «Celoso, posesivo e interesado», comentó Galdeano, entre otras cosas.

Gloria Camila y David García en Madrid. (Foto: Gtres)

Al margen de lo mencionado en las líneas anteriores, ha trascendido que Gloria Camila y David García han puesto punto final a su historia de amor tras cinco años juntos. Fue la propia tía de Rocío Flores la que anunció la noticia. «Mis queridos, después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida, me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes», explicó en la Red.