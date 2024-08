Kiko Jiménez se niega a perdonar a Maite Galdeano: "Me dice que me va a pegar cuatro tiros"

No corren buenos tiempos para la familia Suescun. Kiko Jiménez ni olvida ni perdona, así que no ha aceptado las disculpas de Maite Galdeano y está dispuesto a llevarla a los tribunales. Tal y como contó en su momento, la de Pamplona no solo lanzó graves acusaciones en su contra, también le mandó unos presuntos mensajes donde le amenazaba seriamente, siempre siguiendo la versión del colaborador.

Kiko Jiménez ha respondido a la entrevista que su suegra ha dado en ¡De Viernes! El tertuliano no confía en el mensaje que ha lanzado Maite, quien ha pedido disculpas. Según él, en su momento envió unas grabaciones bastante serias que no pueden caer en el olvido.

Kiko Jiménez, durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

«En los audios le dice a su hijo que me quite del medio. ¿Qué está diciendo? ¿Que me mate, que me asesine? Por no hablar de los audios que ya están en posesión del juez donde me dice que me va a pegar cuatro tiros. Es que a ver, son diferentes tonos de voz los que ella usa en su entrevista y luego los que tiene en privado», ha declarado visiblemente molesto.

Sofía Suescun toma partido por su novio

Sofía Suescun ha tomado partido por su novio, se ha posicionado en contra de Maite Galdeano y de momento no quiere que vuelva a casa. La ex concursante de GH está viviendo en un piso de Murcia, pero quiere regresar a Madrid. Esta tarde, durante su participación en el programa Fiesta, Kiko ha recalcado que la influencer ya no quiere vivir con su progenitora.

«Yo creo a día de hoy Maite no es consciente ni siquiera de la decisión que ha tomado Sofía. No sé por qué dio el paso que dio ayer de sentarse en un plató de televisión a seguir machacando a la persona que está con su hija, que soy yo, como si eso a su hija no le hiciese daño. De nada sirve decir: cariño perdóname. Con ese tono encima, siete puntos por debajo de los audios que ya se han visto».

Maite ha acusado a Kiko de haber llamado pu** a Sofía Suescun. Él lo niega y ha dado un paso más: «Es totalmente falso lo que dice de mi, jamás en la vida he dicho algo así de Sofía. Ella sí, ella lo ha dicho y eso lo puedo demostrar. Yo no lo he dicho nunca y ella no lo puede demostrar, esa es la diferencia».

Maite Galdeano reacciona a la entrevista de Kiko Jiménez

«Mientras unos hablan, yo saboreo», ha escrito Maite en su cuenta de Instagram, acompañando estas palabras de una foto suya tomando una merienda.

Kiko ha estallado al ver la reacción de su suegra y ha desvelado cuál ha sido el último movimiento de Galdeano. Siguiendo su versión de los hechos, la de Pamplona únicamente quiere que Sofía Suescun le devuelta su tarjeta de crédito para seguir gastando sin tener que tocar sus ahorros. «No ha entendido absolutamente nada, no le importa ni el sufrimiento de su hija, ni de su hijo. Solo le importa no gastar de su dinero, le ha dicho a Sofía que le active la tarjeta».

Jiménez tiene muy presente todo lo que está sufriendo su familia, por eso no está dispuesto a perdonar a su suegra. «No es necesario ese daño, te lo puedes ahorrar. Yo tengo un abuelo, un abuela, que están viendo la tele y sufren. Hemos estado allí unos días con ellos y saben el amor que nos tenemos Sofía y yo. Es algo muy doloroso para nosotros como pareja que se dude de nuestro amor», ha declarado visiblemente molesto.