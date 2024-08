Maite Galdeano toca fondo tras la denuncia de Kiko Jiménez: "Estoy perdida y enferma"

«Estoy desvalida, perdida y enferma». Esas son las palabras exactas que ha pronunciado Maite Galdeano durante su última entrevista en televisión. La colaboradora ha tocado fondo después de la denuncia que Kiko Jiménez ha interpuesto contra ella. El andaluz no entiende que haya lanzado unas acusaciones tan serias y considera que lo mejor es trasladar este conflicto a los tribunales.

Maite Galdeano ha pedido disculpas, pero Kiko Jiménez no dará marcha atrás. Lo peor de todo es que Sofía Suescun ha interpuesto una orden de alejamiento contra su madre. Considera que necesita ayuda de especialistas y hasta que no se recupere prefiere no tener contacto con ella. Al ver esta reacción, la de Pamplona ha declarado: «Estoy dispuesta a ir a terapia y pedir perdón. No hay que perder la familia, es lo más importante».

Maite Galdeano en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Las palabras de Galdeano llegan demasiado tarde. Es más, a pesar de haber dado marcha atrás sigue defendiendo que Kiko Jiménez supuestamente ha tenido un comportamiento injusto con su hija. Según cuenta, cuando Sofía regresó de Supervivientes: All Star, el andaluz le dijo: «Tú, ¿para qué has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la p*** de España?»

Maite Galdeano intenta recuperar su relación con Sofía Suescun

La ex concursante de Gran Hermano se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! con con claro objetivo: retomar su relación con Sofía Suescun. La cuestión es que la joven está al lado de Kiko Jiménez y se ha dado cuenta, según lo que ella misma ha contado, que Maite no tiene una buena forma de querer.

«Puedo reconocer que he echado leña al fuego con Kiko, pero no por dañar, sino porque he visto cosas feas. Me he metido en su vida y no es la forma correcta. He perdido la batalla y lo he hecho mal, por eso estoy aquí», comenta bastante afectada. También ha recordado que tiene problemas de salud y que, siguiendo su versión de los hechos, no puede estar sola, por eso necesita regresar a la mansión que su hija tiene en Madrid.

Maite Galdeano, en su última entrevista. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

«Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho de hablar o de ir al psicólogo, incluso los cuatro. Por eso pido ir a una mediación. Te pido no perder a la familia. Yo pediría perdón por haberme metido en la relación, voy a saber respetar y estar en mi sitio de madre. Tenemos todos que reconducir, pero con lazos de amor», declara en ¡De Viernes!

Maite Galdeano cuenta la verdad sobre kiko Jiménez

Kiko Jiménez, saliendo de su casa. (Foto: Gtres)

La invitada de Santi Acosta ha explicado cómo empezaron sus problemas con Kiko. En televisión sabían guardar las formas, pero fuera de cámaras mantenían una relación tensa. Según cuenta, el principio del fin empezó antes de que Sofía se marchase a Supervivientes: All Star.

«No se ha contado, en realidad. El detonante es que Kiko Jiménez dos días antes de irse Sofía a Supervivientes hace llorar a mi hija. Entra a la finca, le digo que tuviese cuidado con el perro que iba a salir a la carretera. Me recriminó y dijo que estaba harto de mí», ha declarado con total seguridad.

Defiende que Kiko no ha descansado hasta dejarla sola, lo ha conseguido y ahora no tiene más remedio que cumplir las normas que ha establecido su hija.