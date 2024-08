Los audios de Maite Galdeano pidiendo una agresión a Kiko Jiménez: "Dale una h***"

Tan solo unas horas antes de conocer al completo la entrevista de Maite Galdeano en el programa ¡De viernes!, Omar Suárez ha sacado a la luz, desde el plató de Vamos a ver, unos audios que intercambió con su primogénito en los que se puede escuchar a la de Pamplona muy nerviosa tras la pelea que tuvo con su hija, Sofía Suescun, quien terminó echándola de su propia casa.

«Entiéndeme que no me la puede quitar este», comenzaba a decir la ex concursante de Gran Hermano 16. «Ya vale mamá. No le ha hecho nada a la cría. ¿Le ha hecho algo? ¿A ti te ha hecho algo? ¿A mí me ha hecho algo? Pues no. Ya vale», respondía Cristian con el objetivo de calmar a su madre, algo que no consiguió, ya que lejos de tranquilizarse, Galdeano se alteró cada vez más.

Conversación telefónica entre Maite Galdeano y Cristian Suescun. (Foto: Mediaset)

«La ha manipulado. Eso no se hace con mi hija, tío. Yo tenía que entrar en la casa y ya esta. No ser tan jeta como siempre», decía cargando duramente contra Kiko Jiménez. Pero esto no queda aquí, y es que Maite continuaba acusando al gaditano de tener completamente controlada a su hija, una situación que ruega a Cristian que solucione lo antes posible, añadiendo que si para ello tiene que enfrentarse a él, no le importaría lo más mínimo: «Dale un par de ho*** y mata al otro. Dale un par de h***», decía visiblemente alterada.

Conversación telefónica entre Maite Galdeano y Cristian Suescun. (Foto: Mediaset)

Cristian sin entender nada trataba de contenerla y le explicaba a su madre que no iba a hacer lo que le pide porque no tenía nada en contra de Kiko: «Pero mamá ¿Cómo voy a hacer así eso, yo con una persona que no me ha hecho nada?», le explicaba. Pero la postura de Maite seguía sin cambiar: «Pero está haciendo daño a tu madre», decía. Sus palabras no servían de nada y Maite insistía en su petición: «¿Quiere que la machaque? La machaco. Ella a mí no me va a machacar, colega. Bueno, ella me quiere machacar a mí, lo mismo. Estamos ídem que ídem ¿No nos machacamos? Que baje a casa. Me iré cuando me venga bien irme», sentenciaba con el tono cada vez más elevado.

«Si quiere guerra la va a haber, primo. La va a haber. […] Tengo co** para eso y para más. Que no, que si no baja la Sofía me voy a ****. Delante de toda España me corto las v***. Porque sí. Estáis haciendo una bola de todo esto enorme», concluía.

Una entrevista sin tapujos

Maite Galdeano en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Estos audios han salido a la luz el mismo día que se va a emitir la entrevista de Maite Galdeano en ¡De viernes! Una entrevista en la que, según el avance, la de Pamplona se va a mostrar abatida tras romper el vínculo que tenía con Sofía Suescun. «Éramos muy felices», «Yo he visto en Kiko cosas muy feas», «¿Qué quería él? Dejarme a mí sola», «Lo único que he hecho es amarla y protegerla. Sofía para mí es todo», «No puedo estar sin Sofía», son solo algunas de las declaraciones que se podrán ver al completo este viernes, 30 de agosto, en el prime time de Telecinco.