Maite Galdeano pide perdón llorando al descubrir cómo es la verdadera vida de Sofía Suescun

Maite Galdeano pensaba que su hija Sofía no podía vivir sin ella, pero estaba completamente equivocada. La influncer ha publicado unas imágenes que demuestran quién es su verdadero apoyo en estos momentos: el colaborador Kiko Jiménez, con quien comparte una relación sentimental estable. «Ha llegado el momento de priorizar mi paz mental y amor propio», escribió justo después de escuchar las acusaciones de su madre.

Maite Galdeano utilizó sus redes sociales para asegurar que Kiko Jiménez era «un manipulador». Defiende que el andaluz está jugando con Sofía Suescun y ha lanzado acusaciones realmente serias, pero ahora está arrepentida. Por ese motivo ha hablado con un conocido programa de televisión y ha pedido perdón llorando.

Maite Galdeano, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Las lágrimas de Maite llegan justo después de que Sofía haya dejado claro que Kiko Jiménez va a continuar en su vida. No tiene pensado romper con él, tanto es así que han pasado la noche juntos en su mansión de Madrid, ubicada en una lujosa urbanización de la sierra. Galdeano ha rogado que le dejen volver a esta casa, promete que está dispuesta a pasar página para que todo vuelva a ser como antes, pero ¿lo conseguirá?

Maite Galdeano confirma su estado: «Estoy fatal»

A pesar de que aparenta ser una mujer fuerte, Maite Galdeano se ha dado cuenta de que no puede vivir lejos de su hija. Ha prometido que dejará de hablar de Kiko Jiménez si Sofía le perdona, aunque habrá que esperar un tiempo para ver si la creadora de contenido está dispuesta a dejar todo atrás.

Maite se ha instalado en una casa que tiene en Murcia. En un primer momento Sofía dijo que este piso era suyo y que lo había comprado como inversión, pero Galdeano ha desvelado que es mentira. El inmueble no es de la influencer, por eso ella ha fijado allí su residencia hasta que la situación sea menos tensa.

Maite Galdeano, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo», ha declarado en TardeAR. «Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso le mata y hace una guerra. Por decir eso, pero es mía, es mía. Yo la he parido».

Kiko Jiménez señala a Maite Galdeano

Kiko y Maite han sabido disimular bien, pero realmente no se soportan, al menos eso es lo que han dejado claro durante estos días. La conductora de autobuses piensa que Jiménez está celoso. Insiste en que quiere a Sofía para él solo, pero el colaborador promete que todo es falso y que siempre ha intentado unirse a la familia.

Kiko Jiménez, en ‘Fiesta’. (Foto: Gtres)

Mientras Kiko señala a su suegra, esta última le ha recordado a Sofía Suescun que necesita vivir acompañada. «Por favor, perdóname, que no puedo vivir sola. Otra persona puede, pero yo no. Yo estoy mala».

Sus palabras han llamado la atención de todos: «Estoy dispuesta a hacer lo que quieras. A que me pises la cabeza, lo que quieras, de verdad. Pero no puedo estar aquí, cariño. No puedo seguir así». Desea que Sofía Suescun le abra las puertas de su casa para retomar sus viejas costumbres. «Solo quiero estar con mis animales, barrer la casa, hacer la comida… Lo que hacía yo, Sofía. ¿Yo era mala? Dímelo, Sofía ¿Qué te ha pasado en la cabeza?».