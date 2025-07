Tras su ruptura con Sheila Casas, la fama de ‘Don Juan’ de Álvaro Muñoz Escassi vuelve a estar sobre la mesa. Algunas de las ex del que fuera concursante de Supervivientes -como Sonia Ferrer o María José Suárez- han hablado sobre su lado oscuro con las mujeres. Unas palabras que corrobora Antonio de la Puerta, un conocido jinete que no ha tenido tapujos al hablar sobre el colaborador televisivo, al que ha desenmascarado en las últimas horas.

Antonio de la Puerta desenmascara a Escassi

Álvaro Muñoz Escassi se dio a conocer ante los medios tras comenzar una relación sentimental con Lara Dibildos. Desde entonces, lo habitual ha sido verle con mujeres famosas. Esa etiqueta, que se ha mantenido a lo largo de los años, ha supuesto que su carrera como jinete pasara a un segundo plano.

Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Vitoria. (Foto: Gtres)

Ahora, uno de los jinetes más reconocidos del país, Antonio de la Puerta -que ha reaparecido en el bautizo del sobrino de Lourdes Montes- ha hablado sobre el verdadero Álvaro Muñoz Escassi que, a su parecer, nada tiene que ver con el mundo del caballo y ha sido muy tajante a la hora de definirlo. «No me sorprende -refiriéndose a los titulares sobre Escassi y su fama de mujeriego-, es su profesión, no es jinete. Él es playboy, qué voy a decir, no me coge de sorpresa».

A raíz de su ruptura con Sheila Casas, algunas de sus ex han desvelado que es mejor llevarse bien con el colaborador televisivo que mal. ¿El motivo? Su ‘cara b’. Una noticia que tampoco ha sorprendido a Antonio de la Puerta, aunque, a su parecer, no le considera mala persona: «Es buena gente, pero con las mujeres no se porta bien, a ver si ahora sale con alguna que no sea conocida, a ver si es anónima. Seguro que busca otra famosa, si de eso vive».

Suárez y Escassi (Foto Gtres)

Esta no es la primera vez que De la Puerta se pronuncia sobre su compañero de profesión. Tras la ruptura de Escassi con María José Suárez hace justo un año, el jinete andaluz -con el que se pusieron en contacto los medios debido a su relación de compañeros con el ex de Dibildos- dejó claro que Álvaro no merecía llamarse «jinete». «No llamarle jinete a este hombre, porque este hombre no vive del mundo del caballo, es un hombre que vive de las famosas. Ahora estoy con una, después estoy con otra. Es un jinete frustrado. Estuvo con una chica de Sevilla, conocida. No te voy a decir quién es. Con ella entusiasmado y en puertas de la boda la dejó sufriendo por hacerse conocido al lado de Vicky Martín Berrocal. Y está sufriendo mucho (refiriéndose a María José Suárez), no sé cómo se dejó llevar por él. La iba a utilizar para irse con otra», dijo en una entrevista en Telemadrid.