El fátidico momento que ha vivido Alba Díaz y su novio en Bali: “Nos sacó la Policía”

Alba Díaz ha vivido un angustioso momento durante sus vacaciones en Bali. Viajó hasta allí junto a su novio, Marcos Terrones, para disfrutar de unos días de desconexión tras el éxito que ha tenido su reality, Las Berrocal. Se alojaron en una lujosa villa dentro de un complejo llamado La Brava Bingin y han saboreado al máximo la experiencia. El problema es que han tenido que enfrentarse a un final agridulce que la influencer ha querido compartir a través de sus redes sociales. Tal y como ha contado, salir del resort donde se encontraba no ha sido una tarea sencilla. Poco antes de coger el barco que les llevaba a la isla donde estaba su avión, se enteraron de que, el día anterior, hubo un accidente: «Nos cancelan el barco rápido por el tiempo, ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger. Imaginaos mi cabeza».

La hija de Manuel El Cordobés ha explicado que, teniendo en cuenta lo que había sucedido, le parecía una irresponsabilidad montarse en la embarcación que habían reservado, así que cambiaron su hoja de ruta. Fue ahí cuando se decantaron por un ferry rápido en el que estuvieron seis horas antes de pisar tierra firme. «El viaje bien, pero al llegar se rompió el motor y se fue la luz de los golpes que se daba contra el muelle, por las olas», ha comentado al respecto.

Alba Díaz en Bali. (Foto: Instagram)

La creadora de contenido no tardó en darse cuenta del problema: se había roto una compuerta del barco y los pasajeros no podían salir. La gente se empezó a agobiar y la situación fue realmente complicada. «Estuvimos cuatro horas, esperando que nos sacaran de ahí», ha explicado en su cuenta de Instagram. «Me daba cosa por los niños y por las personas mayores, pero es que había gente saltando al mar y otros bajando con escaleras de bambú. Un cuadro vamos».

La reacción de Alba Díaz

Alba Díaz ha explicado que, a pesar de que estaba muy nerviosa, decidió colaborar con aquellos que estaban en peor estado. «Nosotros fuimos listos. Nos fuimos a la parte de adelante, ayudamos a salir a los niños y ya salimos». Su reacción fue buena, pero el problema que estaba viviendo era más serio de lo que parecía, tanto es así que las autoridades tuvieron que intervenir: «Nos sacó la Policía, literal, saltando con maletas y cogiéndonos casi en el aire… Me río por no llorar».

Después de la experiencia que ha salido tras abandonar La Brava Bingin, les ha recomendado a sus seguidores que, si deciden hospedarse allí, no usen un ferry. Directamente ha dicho: «No cojas fast boat o ferry para ir a Lombok, es más seguro ir en avión». Y, para terminar su anécdota, añade: «Fuimos muy positivos y nos ayudó mucho a no agobiarnos en exceso, ya que peores cosas pasan en este mundo».

Unas exóticas vacaciones

El novio de Alba Díaz tras el incidente. (Foto: Instagram)

Alba Díaz y su novio han estado en Bingin, una zona que se caracteriza por la tranquilidad. Es justo el sentimiento que no ha estado presente al final de la aventura, pero hasta que ha llegado el momento han disfrutado de un alojamiento perfecto. La villa que reservaron tenía piscina privada y su precio ascendía a 500 euros por noche.

Después de dos años de relación, Alba se ha dado cuenta de que puede confiar en su novio al 100%. Estar en un hotel de lujo es algo que podría hacer con cualquiera, pero no todo el mundo se porta igual cuando hay problemas. Por eso, después del angustioso momento del ferry, ha llegado a una conclusión: «Lo más bonito era sentir que con él no me podía ni me iba a pasar nada. Estaba en casa».