Alba Díaz, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz El Cordobés, se ha sincerado como nunca antes sobre su vida sentimental. La joven influencer acudió en la tarde de este martes, 6 de mayo, a la celebración de los 20 años Yo Dona Premios Poder Femenino 2025, un evento que reunió a numerosas figuras destacadas del panorama nacional y que estuvo presentado por la periodista Verónica Dulanto. La cita tuvo lugar en un enclave emblemático de la capital: la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Radiante y con una sonrisa que evidenciaba el buen momento personal que atraviesa, Alba atendió a los medios congregados en el lugar expresamente para la ocasión con una actitud cercana y relajada. «Estoy muy feliz. He pasado mucho antes, pero ahora estoy muy bien», confesó con sinceridad, dejando entrever que su pasado sentimental no ha estado exento de dificultades. Sin embargo, su presente se escribe con ilusión, «estabilidad» y una madurez que se refleja en su forma de expresarse.

Alba Díaz en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque siempre ha sido cauta a la hora de compartir detalles sobre su vida privada, en esta ocasión Alba no dudó en abrir un poco más la puerta de su intimidad. Si bien no quiso demasiados detalles sobre su pareja, dejó claro que se encuentra en una etapa de plenitud emocional. «Estoy tranquila, me siento en paz. Eso es lo más importante», añadió. Fue en marzo de 2024, cabe recordar, cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la nueva ilusión de la joven: el músico y productor Marcos Terrones, conocido artísticamente como Oddliquor, lleva años inmerso en la escena urbana. A lo largo de su carrera ha colaborado con destacadas artistas como Nathy Peluso y Natalia Lacunza, consolidándose como una figura clave en el panorama musical actual.

Pero no sólo su vida amorosa fue tema de conversación en esta importante cita con el poder femenino. Alba también habló sobre el documental en el que ha estado trabajando recientemente y que, según confesó, le ha removido muchas emociones. «Estoy muy nerviosa, pero también con muchas ganas de que salga. En el rodaje he conocido muchas cosas de mi familia que no sabía…de todas», explicó. Este nuevo proyecto audiovisual, aún por estrenar, parece haber sido una experiencia reveladora tanto en lo profesional como en lo personal.

Alba Díaz en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

‘Las Berrocal’ ya tiene fecha de estreno

El docureality Las Berrocal ya tiene fecha de estreno confirmada: se podrá ver a partir del próximo 20 de mayo en Movistar Plus+. La serie, compuesta por cuatro episodios de 50 minutos cada uno, está protagonizada por la diseñadora Vicky Martín Berrocal, su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz. El programa ofrece un recorrido por la vida cotidiana del clan familiar, mostrando su convivencia, rutinas, recuerdos y dinámicas personales en un formato íntimo. La producción busca reflejar la historia y relaciones de estas cuatro mujeres, todas pertenecientes a una de las familias más conocidas del panorama social español. El primer adelanto, ya disponible, muestra fragmentos de conversaciones, escenas en familia y momentos compartidos entre generaciones. El proyecto se enmarca dentro de la apuesta de Movistar Plus+ por el contenido documental centrado en figuras públicas del ámbito social y cultural en España.