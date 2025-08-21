Gabriela Guillén desvela quién ha sido el verdadero beneficiario de la exclusiva conjunta con Bertín

Bertín Osborne y Gabriela Guillén han presentado en la portada de una conocida revista de nuestro país a su hijo en común, a quien han decidido llamarle David. Ambos han justificado que el único objetivo que hay detrás de este inesperado reportaje es «normalizar la situación» y no convertir al pequeño «en un niño escondido». Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, como no podía ser de otra manera, han surgido multitud de especulaciones al respecto, siendo la cuantía económica que han recibido a cambio uno de los temas que más revuelo han causado. Y más si se tiene en cuenta la deuda que tiene con Hacienda el gaditano.

En medio del revuelo mediático, Paloma García-Pelayo ha mantenido una conversación con Bertín Osborne donde el presentador le ha dejado claro que el posado «se lo pidió Gabriela, que recapacitó y que lo habló con quienes tenía que hablar para hacerlo», así como también le ha señalado que quiso que las imágenes del reportaje se tomasen por separado para evitar futuros conflictos. Además, Osborne aprovechó su contacto con la periodista para pedirle que aclarara públicamente que «no había cobrado ni un solo euro por dicha entrevista». Una versión que la propia Gabriela ha desmentido ante los micrófonos de Gtres, asegurando que sí que ha habido un beneficio de por medio que tenía un receptor claro.

Captura de la conversación entre Paloma García-Pelayo y Bertín Osborne en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

«No he dicho nada que no sea verdad. El beneficio es para el niño. Voy a hablar ahora con Bertín porque no sé qué ha salido y qué no y no voy a comentar algo que no haya salido», explicaba. «Lo único que queremos es normalizar una relación que tiene un padre y un hijo. […] La portada es para un fin, que no sea un niño escondido y nada más. Lo que hemos dicho […] Por contrato no puedo hablar, pero no saquéis más de lo que es. […] Yo estoy feliz y él también está contento. Estamos bien y vamos a estar mejor si no se saca de contexto lo que queremos decir», sentenciaba.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre si quería seguir sin pronunciarse acerca de si Bertín era un buen padre o no, Gabriela también ha querido contestar de manera tajante. «Es el padre de mi hijo, yo no voy a hablar mal de él. Nunca lo he hecho. […] Yo no soy quién para decir si es buen padre o no. Cada uno que se valore a sí mismo. Estoy muy cansada y quiero ir a ver a mi hijo, no voy a decir más nada», concluía, añadiendo que solo pensaba en el bienestar de su hijo.