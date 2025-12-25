Si alguna vez has tenido la sensación de que Jesús Vázquez estaba en la tele a cualquier hora del día, no era imaginación ni exceso de zapping. Era estadística pura. En julio de 2025, el presentador recibió por sorpresa un Récord Guinness que pone cifras a tres décadas de omnipresencia televisiva: 46 programas distintos conducidos en español. Concursos, realities, talents, debates, galas… casi todo ha pasado por sus manos. El reconocimiento llegó en directo, mientras él mismo presentaba La noche de los récords, confirmando algo que el público intuía desde hace años: más que pasar por la televisión, él la ha recorrido entera.

Su historia empieza a principios de los años noventa, cuando la televisión privada estaba todavía estrenándose. Nacido en Ferrol en 1965 y trasladado a Madrid con solo once años, pasó por estudios de Veterinaria y Arte Dramático antes de encontrar su sitio frente a la cámara. También trabajó como modelo y tuvo sus primeros contactos con el mundo artístico antes de dar el salto definitivo. La oportunidad llegó con La quinta marcha, el programa musical que lo convirtió en uno de los rostros jóvenes más reconocibles del momento y que marcó a toda una generación.

A partir de ahí, fue sumando formatos casi sin descanso. Presentó concursos que se hicieron rutina diaria, como ¡Allá tú!, y se puso al frente de realities que marcaron época, desde Gran Hermano y Gran Hermano VIP hasta Hotel Glam o Supervivientes, incluidos los debates. También fue clave en la televisión musical con Operación Triunfo y La Voz, acompañando a cientos de concursantes en su primer contacto con la fama.

Pero su lista no acaba ahí. Programas como Gente con chispa, La central, Popstars, Guerra de sesos, Mi familia contra todos, Mira quién salta, Pequeños Gigantes, Factor X, Got Talent,Bake Off, Bailando con las estrellas o Desnudos por la vida forman parte de un currículum que atraviesa generaciones y géneros sin encasillarse en ninguno.

Ahí está la clave del récord. No es solo una cuestión de años, sino de variedad. Algunos formatos fueron grandes éxitos y otros duraron menos, pero todos sumaron experiencia, horas de directo y una capacidad de adaptación poco habitual en televisión. En más de 35 años de carrera ininterrumpida, ha sabido cambiar de registro cuando tocaba y mantenerse vigente sin desaparecer del mapa.

Su vida personal también ha sido un referente de estabilidad en un medio volátil. Lleva dos décadas casado con Roberto Cortés, su marido y representante, con quien mantiene una relación discreta pero sólida. Juntos han invertido en el sector inmobiliario, comprando, reformando y gestionando propiedades a través de varias sociedades. Según informaciones publicadas, llegaron a manejar activos valorados en más de once millones de euros.