Jesús Vázquez se marcha de Telecinco después de 35 años trabajando para Mediaset

Jesús Vázquez formalizó su contrato con Mediaset en 1990 con La quinta marcha, un programa que le dio la oportunidad de darse a conocer al gran público. No tardó en demostrar que estaba preparado para entretener a la audiencia, así que no tardó en convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco. A lo largo de su carrera ha presentado proyectos de todo tipo y tiene grandes éxitos a sus espaldas, como ¡Allá tú!. Sin embargo, el comunicador reconoció hace unos meses que estaba abierto a nuevas aventuras y que no le importaría cambiar de cadena si la oferta merecía la pena.

El destino ha querido que Jesús Vázquez reciba una propuesta inesperada antes de lo previsto. Acaba de terminar Bailando con las estrellas, el concurso donde han participado Anabel Pantoja, Blanca Romero y Bárbara Rey, y se han puesto en contacto con él para ofrecerle dar el salto a RTVE. ¿El motivo? Quiere que sea uno de los presentadores del Benidorm Fest, un festival que ha cobrado una importancia especial porque TVE ha decidido que este año España no participará en Eurovisión debido a la presencia de Israel.

El nuevo proyecto de Jesús Vázquez

Jesús Vázquez en un evento. (Foto: Gtres)

Jesús Vázquez no estará sólo en su nueva aventura, de hecho, le acompañan unos profesionales que siempre generan interés: Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Cada uno aporta una cosa distinta, pero todos están unidos por algo: su pasión por el mundo del espectáculo.

Vázquez ha atravesado momentos de todo tipo. Hay temporadas que ha estado más activo que otras, aunque su presencia ha sido una constante en la pequeña pantalla. Los espectadores le asocian con Mediaset, así que ha hecho una gran apuesta al dar el salto a TVE. Lo cierto es que la cadena pública ha cosechado algunos datos de audiencia que merecen ser reseñados, como por ejemplo los que consiguen con MasterChef Celebrity. No obstante, es un grupo muy criticado por la falta de pluralidad.

✨@_JesusVazquez_, Javier Ambrossi, @InesRisotas y @lalachus2 presentarán #BenidormFest2026 El próximo 8 de enero ofrecerán una rueda de prensa para contar todos los detalles de su participación.#ElFestivalQueQuieres https://t.co/oBnshldIZ9 pic.twitter.com/EoR2H9iato — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025

RTVE ha aprovechado la buena reputación de Jesús Vázquez para anunciar su fichaje por todo lo alto. «Después de una brillante trayectoria en la televisión privada, donde ha estado al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento durante más de tres décadas». El mismo escrito indica que el próximo 8 de diciembre tendrá lugar una rueda de prensa para ofrecer todos los detalles sobre este proyecto.

La nueva edición del Benidorm Fest

Las antiguas presentadoras del Benidorm Fest. (Foto: Gtres)

Aunque España no vaya a competir en Eurovisión, el Benidorm Fest mantiene su rumbo y este 2026 celebrará su quinto aniversario con una edición muy completa los días 10, 12 y 14 de febrero. Tal y como estaba previsto, el certamen contará con dos semifinales y una final en la ciudad alicantina, donde se presentará un cartel formado por artistas muy variados como Asha, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista o Rosalinda Galán, entre otros. Las canciones verán la luz el próximo 18 de diciembre y los fans están deseando escucharlas. Cada vez hay más expectación y la incorporación de Jesús Vázquez ha hecho que aumente el interés.

Junto a su elenco musical, el Benidorm Fest 2026 sumará innovaciones en su imagen y en su estructura artística. La nueva línea visual estará firmada por el diseñador gráfico Iñaki San Juan, mientras que el equipo artístico lo encabezarán Sergio Jaén, como director artístico, y el bailarín Borja Rueda, responsable de las coreografías.

Por otro lado, este año el certamen introduce un incentivo destacado para el ganador. Junto al tradicional micrófono de bronce, el vencedor recibirá un premio económico de 150.000 euros, de los cuales 100.000 irán destinados a los intérpretes y 50.000 a los autores de la canción. Por suerte, cada vez falta menos para que se celebre la rueda de prensa y conocer nuevos datos.