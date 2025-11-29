Final de ‘Bailando con las estrellas’: ¿cuánto dinero se lleva el ganador de la edición?

La nueva temporada televisiva ha llegado por todo lo alto a Mediaset España. Uno de los estrenos más acertados y esperados de los últimos meses ha sido Bailando con las estrellas. El popular certamen de baile nos ha permitido ver en la pista de baile a numerosas celebridades del panorama nacional. Poco a poco, y con el paso de las semanas, los espectadores han tenido la oportunidad de ver cómo el jurado y el resultado de las votaciones han sido contundentes con algunos participantes. Y es que, solamente los mejores pueden defender su puesto en la gran final. Un reto que tiene a todos con las emociones a flor de piel, pues todo el mundo ansía la victoria.

Cada sábado, en Telecinco, hemos podido ver cómo los concursantes defendían sus bailes en directo. De esta manera, Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Nona Sobo han sido proclamaos finalistas de la edición. Un puesto muy valioso, pues, entre ellos, se encuentra el nombre del gran ganador. Eso sí, para saber el nombre del vencedor tendremos que esperar unas horas. Pues, será este sábado, 29 de noviembre, cuándo se emita la gran final del programa. Como siempre, a partir de las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias).

¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘Bailando con las estrellas’?

La pasada edición del 2024, la cantante María Isabel se convirtió en la flamante ganadora. Pues, logró posicionarse en primera posición junto a su maestro de baile, Luis Montoro. Pero, a diferencia de otros formatos, la joven no se llevó ningún cheque con valor económico.

En el caso de María Isabel, la joven ganó gracias a los votos del jurado y del público. Una suma de puntos que la ayudaron a llevarse la victoria. Pero, como comentábamos en líneas anteriores, no se llevó dinero por haber ganado. En el caso de Supervivientes 2025, reality de la misma cadena, el vencedor se embolsó 200.000 euros. Pero, esta compensación económica no cuenta para Bailando con las estrellas.

Si el formato sigue con los pasos de la edición anterior, el ganador o ganadora no se llevará ningún cheque. Además de las gracias por su participación, el programa entrega un trofeo conmemorativo en honor a la hazaña conseguida. Una manera diferente de finalizar una edición. Eso sí, para saber si este sigue siendo el premio del vencedor hay que esperar a la gala final.

La polémica de Anabel Pantoja en ‘Bailando con las estrellas’

Como es bien sabido por los seguidores del programa, Anabel Pantoja no ha sido de las favoritas de los miembros del jurado. Sin embargo, el apoyo del público la ha ayudado a no haber estado nominada en ninguna ocasión. Una situación que la ha puesto en el punto de mira, pues concursantes como Tania Medina o Blanca Romero, que tenían carácter de finalistas, han sido expulsadas.

«Si fuera por el jurado, no habría llegado ni a la segunda gala», comenta Pantoja para la web de Telecinco. Respecto a las críticas recibidas, lo tiene claro. «Intento no ver nada. Y cuando lo veo, pasa: un minuto, una hora o un día», dice.