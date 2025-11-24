Anabel Pantoja, entre lágrimas, abandona ‘Bailando con las estrellas’: «No estoy bien»

El pasado sábado 22 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Bailando con las estrellas. El popular formato de baile se ha convertido en uno de los más vistos de la temporada en la cadena, y no es para menos. Todo el mundo quiere ver demostrando sus dotes para el baile a rostros conocidos del panorama nacional. Una aventura que, como ya es bien sabido por todos, está viviendo en primera persona Anabel Pantoja. Y es que, la sobrina de la tonadillera ha dejado claro que se toma los retos de manera seria. Por ello, y como se ha podido ver, es una de las finalistas de la edición.

Sin embargo, la colaboradora televisiva no lo está pasando bien. Tal y como explicaron en el programa, Anabel Pantoja se levantó el domingo por la mañana, día después de la gala de Bailando con las estrellas, con la rodilla hinchada. «Tengo un esguince de ligamento interno, grado uno o dos, según la gravedad. No me encuentro en mi cien por cien», explicó. Pero, a pesar de ello, la sevillana continuó trabajando arduamente para presentarse en la gala del sábado. Unos esfuerzos que, lamentablemente, no fueron muy bien valorados por el jurado de expertos.

Jesús Vázquez, que conoce muy bien los estados de ánimo de la concursante, quiso saber si se encontraba bien. Una cuestión que ella respondió de manera tajante: «No estoy bien». Fue entonces cuando abandonó muy disgustada el plató del concurso. «La salsa no es un estilo que saque tus virtudes. Si fuera una boda, está muy bien, pero es una semifinal. Ha desaparecido el arte que tú tienes», le dijo Julia Gómez Cora.

Gorka Márquez quiso poner en valor el trabajo de Pantoja, pues ha tenido una lesión durante toda la semana. Un conjunto de valoraciones donde no faltó la de Pelayo Díaz. «Sí que he visto pasos de salsa y he visto esfuerzo», le dijo. Pues, aunque la vio un poco perdida, ha tenido en cuenta su evolución. Pero, este complicado momento para la andaluza no terminó mal.

Anabel Pantoja, una de las finalistas de ‘Bailando con las estrellas’

Pues, al final del programa, se pudo ver cómo la proclamaban una de las finalistas. Y es que, Nona Sobo, Jorge González y Nerea Rodríguez, tras la expulsión de Blanca Romero, también se aseguraron su plaza en la recta final del formato de baile. Eso sí, como en todos realities, no han faltado las polémicas y discrepancias. Pues, muchos juzgan el hecho de que Anabel Pantoja no haya estado nominada ni una sola vez.

Asimismo, otra de las eliminadas de la noche fue Tania Medina, ex participante de La isla de las tentaciones. Una expulsión que pilló a todos por sorpresa, pues era considerada una de las favoritas a ganar el concurso. Sin embargo, lamentablemente, no logró superar El último baile. Sea como sea, lo que está claro es que la gran final de Bailando con las estrellas promete no dejar indiferente a nadie.