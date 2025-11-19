Anabel Pantoja se lesiona: ¿peligra su continuidad en ‘Bailando con las estrellas’?

No es ningún secreto que Anabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta nueva edición de Bailando con las estrellas, concurso que se emite cada sábado en Telecinco. A pesar de que su forma de bailar no logra convencer a muchos, sí que lo hace a la mayoría, puesto que, cada semana, es consciente del gran apoyo que recibe por parte de los espectadores del programa que podemos disfrutar en la cadena principal de Mediaset. Después de varias semanas luchando junto a su compañero para tratar de superarse, parece que han llegado malas noticias. La sobrina de Isabel Pantoja, a través de sus historias en su perfil oficial de Instagram, ha compartido una información que no ha dejado indiferente a nadie. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a una lesión.

Esto provoca que su participación en Bailando con las estrellas pueda llegar a peligrar. «Después de casi tres meses en el programa me llegó la hora», comenzó diciendo Anabel Pantoja a sus seguidores de la mencionada red social. «Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con una pelota y sin poder apoyar y doblar», explicó, con una fotografía desde la camilla del fisioterapeuta en el que se puede apreciar cómo le están haciendo un masaje con un aparato específico. Pero no todo queda ahí, puesto que la andaluza ha querido compartir muchos más detalles sobre el diagnóstico que le han dado: «En la ecografía han visto que tengo un esguince de ligamento interno». Además, compartió la conclusión: «Ahora toca recuperarse y ver qué pasa».

Por si fuera poco, al ser consciente de la preocupación generada, la propia Anabel Pantoja quiso compartir una nueva imagen de su evolución. De esta forma, mostró una fotografía en la que aparecían sus piernas y, en una de ellas, se había colocado una rodillera: «Hoy ensayamos así», comunicó.

Es un hecho que, a pesar de las dificultades, la prima de Kiko Rivera va a hacer todo lo que está en su mano para tratar de llegar en las mejores condiciones a la gala del sábado. No solamente para seguir mostrando su evolución, sino para devolver todo el cariño que ha recibido por parte de los espectadores desde que comenzó esta aventura en Telecinco.

Es más, tenemos que recordar que Anabel Pantoja se ha convertido en una de las cuatro finalistas de esta edición de Bailando con las estrellas, junto a Nerea Rodríguez, Jorge González y Blanca Romero. Una lista en la que no se encuentran Nona Sobo y Tania Medina al ser las nominadas de esta semana. Ambas deberán batirse en duelo en ‘El último baile’ para mantener su plaza en el concurso. ¿Quién lo logrará? Ya queda menos para que llegue el sábado y, de esta forma, podamos resolver este misterio, pero también saber si Anabel conseguirá su objetivo de volver a pisar el escenario de Bailando con las estrellas. ¡Mucho ánimo!