Anabel Pantoja ha vuelto pisando fuerte al panorama mediático. La sobrina de Isabel Pantoja decidió, hace unos meses, alejarse por completo de la televisión y todo lo relacionado con Mediaset España. Pero, ahora, ha regresado por todo lo alto y, entre otros proyectos, lo ha hecho como concursante de Bailando con las estrellas. Un formato televisivo que se emite cada sábado, en horario prime time, y donde demuestra sus dotes artísticas en la pista de baile. Sin embargo, la sevillana ha dado mucho de qué hablar por otro motivo diferente. Y es que, sus declaraciones en un podcast no han dejado indiferente a nadie.

Ac2ality es un programa presentado por la entrevistadora Daniela Macarena. En esta ocasión, la comunicadora contó con la intervención de Abel Planelles, conocido periodista que habla de actualidad en redes sociales. Un encuentro donde Anabel Pantoja fue la invitada del día, por lo que pudieron preguntarle respecto a diversos asuntos, siendo uno de ellos la tauromaquia. Un tema bastante delicado y que siempre levanta mucho revuelo. Pero, como no podía ser de otra manera, la invitada se sinceró.

La presentadora optó por hacerle un test de preguntas rápidas a Anabel Pantoja. «¿A favor o en contra de la tauromaquia?», le preguntó. Sin pensárselo demasiado, la sobrina de Isabel Pantoja se sinceró. «No, yo en contra, súper en contra», dijo de manera tajante. Pero, antes de que la cosa se tergiverse, decidió explicarse de manera más extensa en su cuenta de Instagram.

«El video del podcast en el que se me pregunta sobre los toros está mal editado. Yo contesto que estoy en contra de ello, para que no haya malentendidos», dijo. Junto a un vídeo, la influencer ha querido concluir su intervención con unas breves palabras. «Gracias por no juzgarme antes de tiempo», sentenció.

Anabel Pantoja confiesa que le mira el móvil a su novio, David

Pues, tal y como se ha podido comprobar en numerosas ocasiones, los usuarios de redes sociales siempre son muy críticos con Anabel Pantoja. Asimismo, entre otros temas, la sevillana también habló del estado actual de su relación sentimental con David, el padre de su hija. Un noviazgo que ha vivido muchas idas y venidas y del que, recientemente, se rumoreó cierta crisis.

Anabel Pantoja ha querido aclarar que su relación con David está muy bien. Actualmente, ella vive en Madrid por cuestiones de trabajo y él hace lo propio en Córdoba. Pero, la distancia no ha sido ningún problema para ellos. Además, confesó que, en alguna que otra ocasión le ha cogido el móvil a su chico. Eso sí, ha querido excusarse diciendo que lo hace solo cuando «ve una actitud sospechosa».