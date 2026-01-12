Quién es Chris Pratt: su edad, su pareja, de dónde es y su profesión antes de ser actor

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos talentos. Rostros que, tras el éxito de sus trabajos y labores frente a la pantalla, han provocado que sus nombres adquieran un gran reconocimiento en el medio artístico. Uno de ellos, indiscutiblemente, es Chris Pratt. Originario de Virginia, Estados Unidos, el actor se ha convertido en uno de los más consolidados de Hollywood. Pues, también ha trabajado como doblador y productor. Una carrera profesional de infarto que, a sus 46 años, sigue creciendo. Pues, el estadounidense, que también ha conquistado al público internacional con su sentido del humor y carisma, ha dejado claro que no hay reto que se le resista.

Christopher Michael Pratt, nacido el 21 de junio de 1979, no orientó su vida al mundo de la actuación hasta que fue descubierto. Antes de dar el gran salto al foco mediático, era camarero en un restaurante. Su vida siempre fue bastante humilde. De hecho, ha contado que, durante un tiempo, llegó a vivir en su furgoneta porque no tenía dinero suficiente como para pagarse un alquiler. Pero, su vida sufrió un cambio de 180º cuando la actriz Rae Dawn Chong lo descubrió. Un pequeño empujón que le animó a presentarse a castings para producciones de televisión y cine.

Su carrera profesional

Aunque ahora goza de una vida plena y repleta de éxitos, los inicios de Chris Pratt no fueron fáciles. El actor era contratado para dar vida a personajes secundarios o poco importantes. Pero, todo cambió cuando fue fichado en Parks and Recreation. Su personaje de Andy Dwyer fue muy querido por la audiencia, lo que le ayudó a alzar su nombre en el medio.

Pero, su fama mundial llegó con Guardianes de la Galaxia, en el 2014. Su interpretación de Star-Lord no dejó indiferente a nadie. Y es que, la película también adquirió grandes resultados en taquilla. Un auténtico éxito global que, posteriormente, le abrió las puertas a franquicias de élite como Jurassic World. Tras este último fichaje, podría decirse que la fama y éxito ya quedaron ligados al nombre de Chris Pratt.

Desde entonces, el actor ha dado vida a numerosos personajes. El universo de Marvel le ha adoptado como a uno más de la familia, lo que le ha dado la oportunidad de seguir creciendo en la franquicia. Además, entre sus trabajos más recientes, destaca la película Estado eléctrico. Un largometraje que protagonizó con Millie Bobby Brown el pasado 2025. Una carrera profesional donde suma más de 50 proyectos audiovisuales en total.

Su lado más personal

En lo personal, Chris Pratt siempre ha intentado mostrarse como una persona cercana con sus fans. En redes sociales no es diferente. De hecho, cuenta con más de 44 millones de seguidores en plataformas como Instagram. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos junto a su familia.

A nivel personal, el actor mantuvo una relación con la actriz Emily VanCamp hasta el 2006. Tras ello, conoció a la actriz Anna Faris, con quien se casó en el 2009 y tuvo un hijo. Pero, la pareja se separó en el 2017. Fue entonces cuando la vida le presentó a su actual mujer, Katherine Schwarzenegger, hija del actor Arnold Schwarzenegger. La pareja se casó en el 2019 y, actualmente, tienen tres hijos juntos. Pratt suele hablar abiertamente sobre su fe, la paternidad y la importancia de la disciplina en su vida.