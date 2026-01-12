Skechers tira de precio las deportivas waterproof que recomiendan los podólogos: incluyen plantilla con amortiguación

Skechers vuelve a llamar la atención, especialmente de aquellos que buscan comodidad, protección y buen precio en unas deportivas para el día a día. Y es que la marca ha aplicado una rebaja importante a uno de sus modelos impermeables más completos, las Waterproof Relaxed Fit D’Lux Journey Slate Peak, unas zapatillas que destacan por su diseño y por incorporar tecnologías pensadas para cuidar y proteger los pies. La bajada de precio ha despertado el interés de muchos consumidores, sobre todo porque se trata de un modelo que suele aparecer en listas de calzado recomendado por podólogos, gracias a su plantilla amortiguada y a su ajuste cómodo, aspectos clave para evitar molestias tras largas jornadas caminando o de pie.

Este modelo está diseñado para ofrecer comodidad prolongada, algo que se nota desde el primer momento. El sistema Relaxed Fit proporciona una horma más amplia en la zona del antepié, permitiendo que los dedos tengan espacio suficiente y evitando la sensación de presión que provocan otros modelos más estrechos. Esta característica resulta especialmente interesante para personas con pies sensibles, para quienes sufren hinchazón a lo largo del día o simplemente para quienes priorizan la comodidad frente a diseños demasiado ajustados.

A esto se suma su conocida plantilla Air-Cooled Memory Foam, uno de los sellos distintivos de Skechers, que ofrece una amortiguación notable y una pisada suave, ayudando a absorber el impacto en cada paso y reduciendo la fatiga al caminar. Pero el gran atractivo de estas zapatillas es su carácter waterproof, pensado para hacer frente a días de lluvia, humedad o suelos mojados sin que los pies terminen empapados. Cuenta con una construcción impermeable con costuras selladas y materiales resistentes al agua, lo que permite mantener los pies secos sin sacrificar comodidad.

Las Skechers waterproof ahora rebajadas

Al mismo tiempo, Skechers ha cuidado el equilibrio entre protección y transpirabilidad, algo fundamental para que el interior no resulte agobiante tras varias horas de uso. Esto las convierte en una opción muy práctica para el otoño y el invierno, pero también para viajes o actividades al aire libre donde el clima puede ser impredecible. En cuanto al uso, estas deportivas no están pensadas exclusivamente para la montaña ni para actividades técnicas muy exigentes, pero sí funcionan perfectamente como calzado todoterreno. Son adecuadas para caminar largas distancias, para el día a día en ciudad, para escapadas rurales o incluso para quienes pasan muchas horas de pie por trabajo.

La suela ofrece un buen agarre en superficies variadas y aporta estabilidad, algo que se agradece especialmente en terrenos resbaladizos o irregulares. Por este motivo, muchos especialistas en salud del pie recomiendan apostar por modelos con buena amortiguación y soporte, como este, para prevenir sobrecargas en tobillos, rodillas o espalda. Por último, la rebaja aplicada por Skechers hace que este modelo resulte aún más interesante. Y es que las Skechers Waterproof Relaxed Fit D’Lux Journey Slate Peak se pueden comprar ahora en la página web de la marca por 87,99 euros en lugar de los 110€ que cuestan habitualmente, un descuento que muchos ya están aprovechando.