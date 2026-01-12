Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Mantener una mente ágil y protegida contra el paso del tiempo no solo depende del ejercicio mental o del descanso; la clave principal podría estar en nuestra cesta de la compra.

Según el experto en neurociencia Rodrigo Arteaga, existe un grupo de alimentos esencial para «engrasar» la maquinaria cerebral: los pescados azules.

El combustible de alta calidad para tus neuronas

El cerebro es, en gran medida, grasa. Por ello, la calidad de los lípidos que ingerimos determina la fluidez con la que se comunican nuestras neuronas.

Arteaga destaca que pescados como el salmón, las sardinas, la caballa o el atún son fuentes incomparables de ácidos grasos omega-3, concretamente de DHA y EPA.

Estos componentes actúan como un escudo protector frente a la neuroinflamación y el deterioro cognitivo. La recomendación médica es clara: consumir estas especies al menos dos veces por semana para asegurar un suministro constante de nutrientes que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo.

Más allá del omega-3: la importancia de las proteínas

No se trata solo de grasas saludables. El experto subraya que el pescado aporta proteínas de alto valor biológico, fundamentales para la creación de neurotransmisores. Estos son los mensajeros químicos que nos permiten concentrarnos, aprender cosas nuevas y regular nuestro estado de ánimo.

«Alimentar el cerebro no es solo evitar lo malo, sino proporcionar activamente los materiales de construcción que las neuronas necesitan para regenerarse», sugiere Arteaga siguiendo las líneas de investigación actuales.

Claves para una dieta «cerebro-saludable»

Para maximizar el rendimiento intelectual, la estrategia no debe limitarse a un solo alimento, sino a un patrón integral:

Priorizar pescados pequeños : las sardinas o boquerones tienen menos acumulación de metales pesados que los ejemplares grandes.

: las tienen menos acumulación de metales pesados que los ejemplares grandes. Combinar con antioxidantes : acompañar el pescado con vegetales de hoja verde o frutos rojos potencia el efecto neuroprotector.

: el pescado potencia el efecto neuroprotector. Evitar los ultraprocesados: el azúcar y las grasas trans actúan como «ruido» que dificulta la claridad mental.

El impacto en la longevidad

La evidencia científica apunta a que quienes siguen estas pautas no solo rinden mejor en su día a día, mejorando la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, sino que presentan un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas a largo plazo.

En definitiva, comer pescado dos veces por semana es una de las inversiones más sencillas y rentables que podemos hacer por nuestra salud mental en la actualidad.