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La presencia de sangre en la orina, conocida como hematuria, es uno de los motivos más frecuentes de consulta urgente en urología. Aunque en ocasiones puede deberse a causas benignas, los especialistas advierten de que también puede ser el primer signo de enfermedades graves del aparato urinario. La hematuria visible —cuando el paciente aprecia un cambio de color rojizo o marrón en la orina— es especialmente relevante porque puede indicar desde infecciones o cálculos renales hasta tumores del tracto urinario, como el cáncer de vejiga.

La importancia de este síntoma ha sido analizada recientemente en el estudio WASHOUT, presentado en el Congreso de la Asociación Europea de Urología 2026 celebrado en Londres (Reino Unido). Se trata de una investigación internacional y multicéntrica que analiza cómo se manejan los pacientes ingresados de forma urgente por hematuria y cuáles son sus resultados clínicos. El trabajo pretende identificar factores asociados a complicaciones, mortalidad y reingresos, así como evaluar si la intervención temprana puede mejorar el pronóstico y reducir la estancia hospitalaria.

Los datos preliminares confirman que la hematuria grave suele afectar a pacientes de edad avanzada y con múltiples enfermedades asociadas, lo que complica su evolución clínica. Además, una proporción importante de estos pacientes presenta patologías graves subyacentes. De hecho, estudios previos indican que alrededor de un tercio de las personas que acuden a urgencias con hematuria visible tienen finalmente un cáncer del aparato urinario.

Urgencias urológicas

Otro de los aspectos que preocupa a los especialistas es la elevada mortalidad observada en este grupo de pacientes. Investigaciones previas citadas en el proyecto WASHOUT muestran que la mortalidad puede alcanzar aproximadamente un 5 % a los 30 días y cerca del 23 % al año tras el ingreso por hematuria, cifras superiores a las de otras urgencias urológicas. Esto se debe, en parte, a que muchos pacientes presentan enfermedades graves de base, utilizan anticoagulantes o tienen comorbilidades importantes como insuficiencia cardiaca o renal.

Además del impacto clínico, los ingresos por hematuria suponen una carga considerable para los sistemas sanitarios. Estos pacientes requieren con frecuencia cuidados especializados, procedimientos como irrigación vesical o intervenciones endoscópicas, y estancias hospitalarias prolongadas. La falta de protocolos estandarizados de manejo también contribuye a una gran variabilidad en la atención entre hospitales y países.

Por ello, los investigadores del estudio WASHOUT subrayan la necesidad de mejorar la organización asistencial y establecer rutas clínicas más rápidas para estos pacientes. La intervención urológica precoz, la identificación temprana de la causa del sangrado y la estandarización de los protocolos podrían reducir complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria y mejorar los resultados clínicos.

En cualquier caso, el mensaje de los urólogos es claro: la sangre en la orina nunca debe ignorarse. Aunque en algunos casos la causa sea leve, también puede ser el primer signo de enfermedades potencialmente graves. Detectarla a tiempo y acudir al médico para una evaluación adecuada puede ser clave para un diagnóstico precoz y un tratamiento más eficaz.