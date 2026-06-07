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Subir escaleras con dificultad, dejar de salir a caminar, renunciar a determinados viajes o abandonar actividades que antes formaban parte de la rutina. Para muchas personas, estos cambios llegan de forma tan gradual que terminan considerándolos una consecuencia inevitable del paso de los años. Sin embargo, los especialistas recuerdan que convivir con dolor de rodilla de forma persistente no debería normalizarse.

Según explica el traumatólogo Dr. Óscar Ares, muchas personas pasan años soportando molestias que afectan progresivamente a su calidad de vida sin buscar una valoración especializada. «Una de las frases que más escuchamos en consulta es: Pensaba que era normal por la edad. El problema es que muchos pacientes se acostumbran poco a poco a vivir con dolor y van limitando sus actividades sin apenas darse cuenta», señala.

La pérdida de movilidad suele aparecer de manera progresiva. Al principio, las molestias pueden surgir al caminar largas distancias o al subir escaleras. Con el tiempo, actividades tan cotidianas como pasear, practicar deporte o incluso permanecer de pie durante periodos prolongados pueden convertirse en un desafío. «La rodilla tiene un impacto enorme sobre la calidad de vida. Cuando empieza a doler, muchas personas reducen su actividad física y terminan perdiendo parte de su autonomía», advierte el especialista.

El aumento de la esperanza de vida y el deseo de mantenerse activo durante más tiempo también están cambiando las expectativas de los pacientes. Cada vez son más las personas que, superados los 60 o los 70 años, desean seguir viajando, caminando, practicando deporte o disfrutando de actividades que antes se asociaban a edades más jóvenes. «Hoy los pacientes quieren seguir activos durante más años. Ya no se conforman con soportar el dolor o asumir determinadas limitaciones como algo inevitable», explica el traumatólogo.

Problemas de rodilla

Esta nueva realidad obliga a prestar una mayor atención a la salud articular y a actuar antes de que el deterioro avance de forma significativa. El Dr. Ares recuerda que no todos los problemas de rodilla requieren la misma solución y que existen distintas alternativas terapéuticas en función del grado de desgaste, la edad, el nivel de actividad y las expectativas de cada persona.

«Lo importante es valorar cada caso de forma individualizada y entender en qué momento se encuentra la articulación para ofrecer la opción más adecuada», afirma. Según el especialista, una evaluación temprana permite conocer mejor el estado de la rodilla y planificar estrategias orientadas a preservar la movilidad y mantener la calidad de vida durante el mayor tiempo posible.

Los expertos coinciden en que el envejecimiento de la población convertirá la movilidad en uno de los grandes retos sanitarios de las próximas décadas. Para el Dr. Ares, el objetivo no debe limitarse a vivir más años, sino a hacerlo con la máxima autonomía posible. «La movilidad es salud. Poder caminar, desplazarse, viajar o realizar actividad física influye directamente en la independencia y el bienestar de las personas. Por eso es tan importante no normalizar el dolor cuando aparece», concluye.