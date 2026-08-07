Cirujano especialista en cáncer de colon: «Muchas personas subestiman los factores de riesgo cotidianos»

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Los factores de riesgo cotidianos los subestimamos, este cirujano especialista en cáncer de colon nos explica el poder de los buenos hábitos. La manera en la que empecemos el día a día, la forma en la que nos cuidamos puede determinar las enfermedades del futuro. Aunque no todo es la comida y los hábitos, hay factores externos que también influyen y contra los que es imposible luchar. Nos enfrentamos a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de forma inmediata a nuestra vida.

Los expertos hablan de los hábitos a los que nos enfrentamos para poder conseguir una salud que a largo paso debe estar de la mejor manera posible. Lo que tenemos por delante es este cambio de hábitos que vamos viendo en un día a día en el que cada pequeño detalle cuenta. La manera en la que actuamos puede convertirse en un problema mayor. Hay una manera de intentar prevenir algunas enfermedades que impactan con fuerza en estos días a cada vez más personas jóvenes, el cáncer de colon es uno que puede minimizar sus efectos con una dieta adecuada y estilo de vida adecuado.

Muchas personas subestiman los factores de riesgo cotidianos

El día a día acaba sumando y lo hace de tal forma que deberemos empezar a fijarnos en estos buenos hábitos que quizás estamos pasando por alto. Los pequeños gestos acaban sumando grandes cantidades de elementos que son altamente perjudiciales.

El alcohol es un elemento que puede acabar siendo el que acabe provocando determinados problemas de salud. En especial, cuando acabamos descubriendo que detrás de una caña al día, pueden haber litros al final de año. Una cantidad de este elemento que debemos reducir al máximo en la medida de lo posible y en especial cuando vamos sumando años.

Las carnes procesadas también están detrás de la mayoría de estas dolencias, por lo que, quizás deberemos estar pendientes de un elemento que puede ser altamente perjudicial. Reducir el consumo es clave para cuidar nuestra salud a largo plazo.

De la misma forma que la actividad física puede ayudarnos a evitar ese sedentarismo que también tiene consecuencias en un cuerpo que deberemos cuidar poco a poco. Cada pequeño gesto puede sumar en estos días en los que necesitamos mantenernos en plena forma.

Los consejos de un cirujano especialista en cáncer de colon

Una persona que ha visto muchos casos de cáncer de colon a lo largo de su vida, puede ayudarnos en una prevención que es clave. Aunque en esencia cada gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos ayudará a mantenernos en plena forma de una manera que quizás no tendríamos en cuenta hasta la fecha.

Los expertos de la Asociación Española contra el cáncer nos explican los malos hábitos que pueden propiciar la llegada de este tipo de cáncer:

Ingerir demasiadas calorías, especialmente procedentes de alimentos poco saludables, favoreciendo el sobrepeso y la obesidad.

Comer alimentos ricos en grasas saturadas.

Consumir productos con alto contenido en azúcares (bebidas azucaradas, bollería, dulces).

Consumir altas cantidades de carnes rojas y procesadas.

Consumir alcohol.

La alimentación tiene mucho que ver para evitar este tipo de enfermedades y otras crónicas igual de perjudiciales:

Seguir una dieta basada principalmente en vegetales se asocia con un menor riesgo de sufrir dos o más enfermedades crónicas a la vez, incluyendo cáncer y enfermedades cardiometabólicas.

Esta reducción del riesgo se da tanto en personas menores de 60 años como en mayores de 60.

Estos hallazgos refuerzan que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer, especialmente el de colon, y otras enfermedades comunes.

Siguiendo con la misma explicación: «El cáncer colorrectal es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo, representa aproximadamente el 10% del total. El riesgo de padecer cáncer colorrectal se relaciona con distintos factores. Entre ellos se encuentran una alimentación rica en carnes procesadas, un bajo consumo de frutas y verduras, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el sedentarismo. La alimentación juega, por un lado, un papel protector frente al cáncer colorrectal. Se sabe que las dietas ricas en fibra vegetal mejoran el tránsito intestinal, reducen la inflamación y favorecen una microbiota saludable, disminuyendo el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Por otro lado, la alimentación puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer, se sabe que alimentos como las carnes procesadas (embutidos, salchichas, etc.) y las carnes rojas pueden aumentar el riesgo de padecerlo».

Por lo que la dieta y el estilo de vida, puede jugar un papel clave para prevenir un tipo de enfermedad que año tras año impacta en cada vez más y más personas.