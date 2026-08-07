Los expertos recomiendan sustituir el requesón por otro producto lácteo para las personas mayores de 60 años

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Este producto lácteo es esencial para las personas mayores de 60 años y para toda la población en general. Conocemos la importancia de comer bien, en la base y prevención de determinadas enfermedades, así como el paso del tiempo, es importante estar preparados para descubrir una serie de productos que pueden ser claves. Es momento de saber qué debemos comer a medida que sumamos años y nuestras necesidades van cambiando.

A lo largo de la vida tenemos que empezar a cuidar nuestra alimentación de la mejor manera posible. Lo que hace unos años se hacía de forma casi automática, hoy en día cuesta un poco más. No tenemos tanto acceso a los productos frescos o si queremos adquirirnos deberemos pagar una buena cantidad de dinero. Hoy en día, tocará estar pendiente de lo que nos dicen los expertos para poder obtener aquello que queremos y más. Un buen básico es apostar por un tipo de producto que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Es hora de saber qué ingrediente es ideal para las personas mayores de más de 60 años.

Recomiendan sustituir el requesón

El queso es un ingrediente básico en nuestro día a día, de la misma forma que los lácteos son imprescindibles. Vamos a conseguir crear una combinación de ingredientes esenciales para nuestra salud. A medida que sumamos años, no es que tengamos que restringir nuestras comidas, sino todo lo contrario.

Las necesidades energéticas cambian, pero lo exigencia aumenta. Tenemos muy claro que a un niño pequeño debemos darle la mejor alimentación posible, cuando lo que necesitamos es conseguir un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer el sustituto ideal de un requesón que podría pasar a la historia. Ese postre de requesón con miel y con unas nueces, puede ser una buena opción. Siempre y cuando estemos ante un producto fresco que puede acabar siendo la mejor opción posible para acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Un buen básico de nuestra cocina que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Los expertos nos dan una serie de consejos para mejorar nuestra salud, a partir de los 60 años, necesitamos contar con este producto lácteo en nuestro poder.

Otro producto lácteo para las personas mayores de 60 años

Las personas mayores de 60 años debe consumir la cantidad de lácteos necesarios para mantenerse en forma. Cuando las necesidades cambian, también deben hacerlo los productos que incorporamos a nuestro día a día. Un buen básico que no puede faltar en la cocina.

La ricotta está ganando terreno entre los expertos en nutrición por unos motivos de peso. Los expertos de TGT nos explican el origen de este tipo de queso: «Para contar su historia, nos remontamos a tiempos antiguos ya que se cree que los primeros indicios de su producción se dan en el siglo II a.C. en la región de Lazio, en la antigua Roma. Los pastores romanos aprovechaban el suero de leche sobrante para crear este queso fresco, valorizando así cada parte del proceso de elaboración de quesos. Este queso era especialmente apreciado por su capacidad para conservarse bien. A lo largo de los siglos, la Ricotta se ha mantenido como un elemento básico en la dieta italiana, evolucionando y adaptándose a diferentes recetas y técnicas culinarias».

Siguiendo con la misma explicación: «La Ricotta es un queso fresco, conocido por su textura granulada y suave, y su sabor ligeramente dulce y cremoso. A diferencia de otros quesos, la Ricotta se elabora a partir del suero de leche, un subproducto que queda después de la elaboración de quesos como el Pecorino o la Mozzarella. Este suero se calienta a alta temperatura, provocando la coagulación de las proteínas restantes, que luego se recogen y se transforman en Ricotta. Este proceso de «recocido» es lo que da nombre al queso, ya que «Ricotta» significa «cocido nuevamente» en italiano. Además, la Ricotta tiende a ser menos calórica y tiene un perfil nutricional diferente, siendo una opción más ligera para muchas recetas».

Tipos de ricotta que podemos incorporar a nuestra dieta es tan grande que podremos descubrir la esencia de esta base saludable de cualquier cocina.

Ricotta Salata: Una versión salada y prensada, ideal para rallar sobre platos de pasta o ensaladas.

Ricotta Infornata: La típica siciliana. Salada, horneada, que tiene una textura más densa y un sabor ahumado.

Ricotta Affumicata: Aquel que ha sido tratado mediante un proceso de ahumado y le aporta ese color pardo tan característico.

Ricotta di Bufala: Hecha a partir del suero que queda de la producción de Mozzarella.

Escoge la que más te guste y disfruta de un tipo de queso fresco que va ganando protagonismo en estos días.