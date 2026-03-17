Uno de cada cinco fumadores que vapea acaba dejando los cigarrillos

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Un análisis publicado en la prestigiosa revista Science Direct observa los patrones de consumo de tabaco en su forma convencional (de combustión, quemado, como en los cigarrillos) frente a alternativas como los vapeadores o el tabaco calentado. Sus autores han llegado a la conclusión de que las alternativas a los cigarrillos son una forma de evitar daños asociados al tabaquismo, y descartan que sean la antesala de la adicción a los cigarrillos.

El tabaco calentado se consolida en este estudio como una alternativa que, al no implicar combustión, reduce la exposición a las sustancias tóxicas que se producen al quemar el producto. Para muchos fumadores, los vapeadores y el tabaco calentado son productos que pueden ayudar a reducir el consumo de cigarrillos y a abandonar del todo el hábito.

Otra particularidad de estas alternativas es que su consumo suele iniciarse a edades más avanzadas (27 años), una década despues del inicio promedio del primer contacto con la nicotina. Este dato descarta que sean una puerta de entrada habitual al tabaquismo.

Uso dual y transición al abandono

De hecho, el estudio ha documentado que cuando una persona recurre a vapeadores o tabaco calentado, aunque consuma cigarrillos, lo habitual es que lo haga en menor medida y como parte de un proceso de abandono del tabaquismo.

Concretamente, los usuarios duales (que combinan los cigarrillos de combustión y productos alternativos) fuman un 34% menos de cigarrillos al año que quienes solo fuman de la forma convencional. En un análisis a cinco años, se ha visto que esa reducción del consumo de cigarrillos llega al 42%.

Los científicos indican que «estos hallazgos sugieren que las autoridades deberían poner en marcha políticas que incentiven a los fumadores a cambiar a alternativas menos dañinas, incluso si inicialmente se convierten en consumidores duales».

Consideran que reconociendo el consumo dual como una parte del proceso de abandono de los cigarrillos, podrán desarrollar estrategias más eficaces para apoyar a los fumadores a reducir el daño asociado al tabaquismo, «sobre todo a los más vulnerables». Asimismo, razonan que estas políticas preventivas serían una forma más adecuada de alejar a los consumidores de los cigarrillos convencionales y de reducir la carga que supone para la sanidad pública la atención a las enfermedades derivadas del tabaquismo, «abordando la cuestión desde las dimensiones fiscal, regulatoria y educativa».

El equipo de investigadores llegó a estas conclusiones analizando los patrones de consumo de más de 1.300 consumidores de nicotina, reconstruyendo de forma detallada sus trayectorias de consumo desde las primeras exposiciones de nicotina hasta el posible abandono. En su análisis observaron que el 89% de los usuarios se inicia en el consumo de nicotina con cigarrillos convencionales.

La edad media de inicio del consumo oscila entre los 16 y los 18 años, con cigarrillos, mientras que el paso a los productos alternativos se produce más adelante (la edad media es de 27 años).

Por otra parte, un 44% de los participantes en el trabajo declararon que recurrieron a los productos de tabaco calentado para reducir el consumo de cigarrillos o para dejar el hábito completamente.

Uno de cada cinco usuarios duales había dejado el tabaco del todo en el momento de llevarse a cabo el estudio. Es uno de los motivos por los cuales los investigadores sugieren que las políticas públicas serían más eficaces si diferenciaran los productos en función del riesgo que entrañan.