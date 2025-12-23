Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un colectivo de expertos que incluye especialistas de diversas instituciones académicas británicas (King’s College, University College London, Universidad de Bath, entre otras) y asociaciones para el abandono del tabaco han repasado la evidencia científica sobre los efectos de la nicotina en el organismo y la eficacia de la regulación del tabaco en la salud. Sobre esa base, han elaborado una serie de recomendaciones que acaban de publicarse, e indican que la prohibición no es el único camino para reducir los daños del tabaquismo y podría, de hecho, ser contraproducente.

El documento muestra que la nicotina es una sustancia adictiva pero, en sí misma, entraña riesgos limitados para la salud. Puede consumirse en productos diferentes a los cigarrillos, como vapeadores y dispositivos de reemplazo para abandonar el tabaco, aunque nunca se recomiendan para personas que no fuman.

La nicotina-explican- es la principal sustancia adictiva que contiene el humo del tabaco, y la mayor parte de los individuos estudiados en Reino Unido declaran haberse hecho adictos a través de los cigarrillos. Aliviar los síntomas que produce el síndrome de abstinencia de la nicotina sería el primer paso para conseguir dejar el hábito.

Lo que hace del tabaquismo un hábito tan dañino no es la nicotina sino los «miles de compuestos químicos carcinogénicos y tóxicos que contiene el humo del tabaco», han explicado.

Riesgo leve para la salud

De hecho, destacan que según una reciente revisión de las publicaciones científicas sobre esta cuestión, llevada a cabo por expertos del colegio oficial de médicos (Royal College of Physicians, o RCP, por sus siglas en inglés), «la nicotina por sí sola entraña un riesgo leve para la salud», si bien la exposición a esta sustancia puede resultar en adicción, elevación a corto plazo de la tasa cardiaca (el ritmo de latidos del corazón) y elevación de los valores de presión arterial sistólica.

Los productos que contienen nicotina pueden ayudar a los fumadores a abandonar este peligroso hábito y controlar los síntomas de abstinencia sin exponerles a los nefastos efectos del tabaco. Los vapeadores se recomiendan como opción para personas que desean dejar de fumar, una recomendación que recoge el Sistema de Salud Británico (NHS).

Doble de éxito para dejar los cigarrillos

Por otra parte, otro estudio que analiza las evidencias previas ha llegado a la conclusión de que los pacientes que recurren a estos productos tienen el doble de probabilidades de tener éxito en su intento por desechar los cigarrillos.

Aunque advierten que los vapeadores no están exentos de riesgo, constituyen una alternativa menos dañina que el tabaco.

Los expertos han hecho un llamamiento a las autoridades para que tengan en cuenta estas evidencias a la hora de diseñar planes de salud pública y elaborar normativa que afecte a la disponibilidad de terapias alternativas a los cigarrillos.

La nicotina entraña sobre todo un riesgo de adicción (que puede provocar estrés, irritabilidad y dificultad para concentrarse). No se ha demostrado su relación con el cáncer ni la mayor parte de las enfermedades asociadas al tabaco.

En consecuencia, aseguran que la nicotina puede ser un instrumento para abandonar el tabaco, y que las políticas de salud pública deben incorporar la distinción entre los riesgos de esta sustancia y los que implica el tabaco, y poner en marcha medidas que busquen la reducción de daños para la salud.

Los productos con nicotina pueden ser chicles, parches y bolsas, entre otras presentaciones. La normativa española dificulta el acceso a algunas de estas herramientas, como las bolsas, a pesar de que son igualmente eficaces para el abandono del tabaco que otros productos que contienen nicotina, están disponibles en farmacias.